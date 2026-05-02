Partizan je pobijedio Novi Pazar u meču Superlige Srbije
Partizan je pobijedio Novi Pazar u 34. kolu Superlige poslije dramatične završnice - 2:1. Tim Srđana Blagojevića je bio dominantan u prvom poluvremenu, sjajno je igrao, dao dva pogotka, a onda je u drugom dijelu potpuno stao. Malo je nedostajalo da se gosti u potpunosti vrate u meč. Ekipa Nenada Lalatovića ne zna za pobjedu od 9. marta.
Partizan pobijedio Novi Pazar u Humskoj: Golovi, drama, crveni karton i nastavak ozbiljne krize Lalatovićevog tima
Crno-bijeli su odigrali odlično prvo poluvrijeme i otišli su na pauzu sa dva gola prednosti. Prvi gol dao je Vanja Dragojević u 24. minutu poslije prelijepe akcije domaćeg tima. Prednost je duplirana u završnici prvog poluvremena kada je Ognjen Ugrešić ostao sam na desetak metara i smjestio loptu u mrežu.
U drugom dijelu se Blagojevićev tim opredijelio da čuva vođstvo i da čeka šansu, Pazarci su morali da jure zaostatak, napadali su i u poslije kornera u 78. minutu je Hadžimujović zatresao mrežu za 2:1 i najavu drame. Sedam minuta kasnije je Omoregbe postigao gol za 2:2, ali je linijski sudija podigao zastavicu zbog ofsajda. Uslijedila je VAR provjera i potvrda da je bilo nedozvoljene pozicije.
Do kraja više nije bilo promjene rezultata i Partizan je pobijedio i sačuvao drugo mjesto ispred Vojvodine, dok je Novom Pazaru potrebno pravo čudo da bi igrao u evropskom takmičenju sljedeće sezone.
