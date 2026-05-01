Srđan Blagojević se distancirao od dešavanja u FK Partizan, fokusirajući se na teren i igrače, dok se sprema za izazove u plej-ofu.

Izvor: MN PRESS

Turbulentno je u FK Partizan prethodnih mjeseci i dok se crno-bijeli bore da zadrže drugo mjesto na tabeli, paralelno sa tom bitkom odvija se i ona za fotelje - odnosno koja i čija će uprava voditi klub od ljeta. U takvim uslovima najteže je treneru, tako da je Srđan Blagojević pribegao taktici da se distancira od svega i da ništa ne prati.

Tako se danas, pred meč sa Novim Pazarom (subota, 18.30 u Humskoj), uveliko priča da će postati "bivši" ako na izborima pobijedi struja Predraga Mijatovića, što se trudi da ne čuje.

"Na ono na šta mogu da utičem, bavim se time, to je teren, razgovor sa igračima, spremanje ekipe. Na ono na šta ne mogu da utičem, stvarno ne razmišljam o tome. Bukvalno se trudim da se isključim iz svega toga, čak sam i od poznanika rekao da mi ne pričaju šta je ko pisao", rekao je Blagojević i dodao:

"Mi unutar Teleoptika u kancelariji i na terenu nemamo dodir sa time i trudimo se da ostanemo izolovani, što bi rekli "radimo kao da ćemo biti tu 100 godina".

Istakao je i da očekuje veoma motivisanu ekipu Nenada Lalatovića, koja juri mjesto u Evropi, dok dodaje da i u njegovoj ekipi mora da vlada isto raspoloženje uprkos teškom porazu u "vječitom" derbiju od Zvezde (3:0).

Vidi opis Srđan Blagojević se potpuno isključio: "I poznanicima sam rekao da mi ništa ne govore" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Ja sam ukratko razgovarao sa Dankom Lazovićem. Prošli smo ukratko kroz derbi. Važnije je ono što smo razgovarali sa igračima, kako je izgledala analiza utakmice, to je ono što je najbitnije. Nismo ulazili duboko u analize kada su razgovori sa čelnicima u pitanju. Svjesni smo da je ono što predstoji u ovom trenutku daleko bitnije nego ono što je bitnije prije nekoliko dana. Rekao sam igračima pred kraj treninga sada da je posljednji utisak najvažniji", rekao je Blagojević i zatim dodao da očekuje da ekipa reaguje poslije svega:

"Prošle godine kad smo igrali protiv Vojvodine posljednju utakmicu kada nama nije značilo, a njima jeste mnogo. Mi smo pobijedili i ta utakmica je ostavila najjači utisak. Na kraju je ta sezona okarakterisana kao pozitivna zbog tog rezultata i to je donijelo energiju za sljedeću sezonu. Mišljenja sam da posljednje četiri utakmice je rezultat na njima, performans, angažovanje, to će odrediti kakav će konačan utisak ove sezone biti".

Blagojević dobro zna da sve "staje" u naredne tri utakmice u plej-ofu Superlige i spreman je za izazove.

"Sve je to očekivano. Kad smo se upustili svi zajedno, kad smo prihvatili to, pričali smo i ponavljali često. Usponi i padovi su očekivani. Samo treba da budemo spremni, da ne ostajemo i da budemo adekvatno spremni da odgovorimo to. Ako je neko očekivao da mi igramo sa osam bonusa i da nema turbulencija, to je apsurdno. Mi smo se borili, ako krenem od samog početka sezone, od juna do dana današnjeg, kao da je prošlo pet sezona, a ne jedna. Sve je to sastavni dio, prvo početna dobra energija sa njima i publikom, pa porazi, pa neadekvatno reagovanje svih učesnika u procesu, sve je to očekivano, mi smo došli do momenta i položaja do kog smo došli da se borimo za drugo mjesto, ostala su četiri kola do kraja. Bitna je stabilnost, da vjerujemo u sebe, da izvučemo maksimum", zaključio je on.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!