Stevan Jovetić se vraća u Partizan? Dobija posao koji godinama ne postoji u Humskoj

Čuveni crnogorski napadač Stevan Jovetić spominje se kao novi sportski direktor Partizana.

Sve više se priča o promjenama u FK Partizan i nema sumnje da će one uslijediti ovog ljeta. Kako i sa kim, još nije poznato, ali ima sve više spekulacija o personalnim rješenjima koja bismo mogli da vidimo u Humskoj, s novim rukovodstvom na čelu.

Tako se danas poslije informacije da bi Bojan Šaranov trebalo da bude novi generalni direktor Partizana, naravno pod uslovom da pobijedi "struja" sadašnjeg potpredsjednika Predraga Mijatovića, pojavila i spekulacija da bi Stevan Jovetić trebalo da bude novi sportski direktor, piše "Mozzart Sport".

Lane je inače Partizan kontaktirao s njim i želio je da ga dovede kao pojačanje u napadu, oko čega se na kraju nije dogovorio sa svojim matičnim klubom, dok je sada u dilemi da li da produžava igračku karijeru ili da prihvata poziv da sjedne u fotelju.

Stevan Jovetić (36) je ponikao u Partizanu igrao je za klub do 2008. godine kada je otišao u Fiorentinu za osam miliona evra. Igrao je i za Mančester siti, Inter, Sevilju, Monako, Hertu, Olimpijakos i Omoniju. Kao reprezentativac Crne Gore odigrao je 91 utakmicu i dao 37 golova.

"Stevan Jovetić je zainteresovan za ulogu sportskog direktora, ali je zatražio malo vremena da dobro razmisli o svemu, jer ga je poziv zatekao i htio bi da ima što je čistiju moguću situaciju i za sebe i za porodicu. Na kraju krajeva, nije baš ni poznato u kom pravcu će se Partizan kretati nove sezone i sve su to ograničavajući faktori. No, prvi impuls je pozitivan; iskusni napadač vidi sebe kao funkcionera, spremnog da za početak napravi tim koji će makar biti konkurentan i plasirati se u neko od UEFA takmičenja. Bila to i Konferencijska liga, u kojoj je i sam sa Omonijom učestvovao u posljednja dva izdanja", navodi se.

Inače, Stevan Jovetić je ove sezone odigrao nešto preko hiljadu minuta za Omoniju, ponovo zbog povreda koje su mu i značajno "skrojile" karijeru, pa ga možda i to natjera da se predomisli i podvuče crtu.

Podsjetimo, Partizan nije imao sportskog direktora od odlaska Ivice Ilieva iz kluba po dolasku nove uprave.