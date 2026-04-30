Svi Mijatovi ljudi: Skovao je plan za preuzimanje Partizana, poznato ko ga podržava

Predrag Mijatović planira preuzimanje Partizana uz podršku bivših asova, dok se čeka nova Skupština kluba.

Već mjesecima je atmosfera u rukovodstvu FK Partizan sumorna i jasno je da postoje dvije struje koje će svako svojim putem. Jednu predvodi Predrag Mijatović, koji se "otuđio" od aktuelne uprave i potražio je nove partnere, dok drugu čini ostatak trenutnog Upravnog odbora - Rasim Ljajić, Milka Forcan, Danko Lazović i Vojin Lazarević.

Preglasavanjem je odlučeno da Skupštine neće biti do ljeta, dok se ne završi sezona i dok se ne smire strasti, ali konačnog datuma i dalje nema i bez obzira na to počeli su da se "kuju planovi".

Prema pisanju "Mozzart Sporta", Mijatović želi da Skupština bude što prije (kranji datum 10. jun) i uz sebe polako angažuje i potpisnike Apela za spas Partizana. Iako ni sam nije bio dio grupe bivših igrača i trenera Partizana koji su u ljeto 2024. godine "srušili" prethodnu upravu, niti je to bio recimo Danko Lazović, našli su u međuvremenu zajednički jezik i čini se da je Mijatović prije svega u dobrim odnosima sa Đorđem Tomićem, predvodnikom Apela. I zato se uskoro očekuje sastanak na stadionu.

Mijatović je pridobio naklonost nekadašnjih asova kao što su Vladimir Stojković, Zoran Tošić, Antonio Rukavina, Đorđe Tomić, Marko Lomić, a podršku idejama o novoj Skupštini dali su takođe i Slobodan Krčmarević, Ivan Golac, Budimir Vujačić, Ivan Obradović...

Šta ako pobijedi Mijatović?

Dok pravi planove sa članovima Apela za spas Partizana i nada se novoj Skupštini, Predrag Mijatović takođe ima spremna i neka od kadrovskih rješenja. Tako bi generalni direktor trebalo da postane Bojan Šaranov, bivši golman Partizana, koji je ostavio odličan utisak kao "stvaralac" pančevačkog Železničara.

I nekim drugima iz Apela je nagoviješten angažman, ali za sada se o tome samo spekuliše, za sada je svakako ideja da se promijeni Statut i povratak zborova preko kojih bi se birali delegati Skupštine: bivši igrači, treneri, privrednici i navijači.

Druga strana takođe podržava održavanje Skupštine, ali čeka pravi trenutak za njeno raspisivanje.