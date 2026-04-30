Predrag Mijatović hitno reagovao zbog haosa u Humskoj: "Ograđujem se od saopštenja FK Partizan"

Predrag Mijatović hitno reagovao zbog haosa u Humskoj: "Ograđujem se od saopštenja FK Partizan"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Potpredsednik Partizana Predrag Mijatović reagovao na saopštenje kluba iz Humske.

predrag mijatovic se ogradio od saopstenja fk partizan Izvor: MN PRESS

Burno je u Fudbalskom klubu Partizan! Nakon što su se pojavile informacije da je Predrag Mijatović dobio podršku određenih potpisnika "Apela za spas Partizana" i da su uz njega legende crno-bijelih, klub iz Humske morao je da se oglasio zvaničnim saopštenjem.

Nakon što je medijima dostavljeno saopštenje koje je potpisao Fudbalski klub Partizan, situacija se nije smirila! Ubrzo se oglasio Predrag Mijatović koji se o takvog saopštenja ogradio, uz napomene šta mu sve smeta u takvom komuniciranju kluba za koji je svojevremeno igrao i čiji je sada čelnik.

"Povodom današnjeg saopštenja potpisanog u ime FK Partizan, jasno i bez ikakve rezerve ističem da ono ne predstavlja stav kluba. Posebno je neprihvatljivo to što se, krijući se iza imena FK Partizan, napadaju bivši igrači - koji su dio istorije FK Partizan. Kao član kluba i aktuelne uprave, nedvosmisleno se ograđujem od sadržaja ovog saopštenja i smatram ga direktnim narušavanjem integriteta FK Partizana", poručio je Predrag Mijatović za "Kurir".

Podsjećamo, Predrag Mijatović već mjesecima nije na istim talasnim dužinama sa ostatkom uprave Partizana. Predsjednik kluba Rasim Ljajić ima podršku Danka Lazovića, Milke Forcan i ostalih čelnika, dok je Mijatović nekoliko puta bio na suprotnoj strani kada su se donosile najvažnije odluke.

Tokom jesenjeg dijela prvenstva Srbije Predrag Mijatović je samoinicijativno otpustio Srđana Blagojevića i postavio Nenada Stojakovića, a zatim je nakon prekida saradnje sa Damirom Čakarom ostatak uprave nadglasao Mijatovića i vratio na posao Blagojevića. To nije bio jedini raskol, pošto je Mijatović tvrdio i da nije učestvovao u prodaji napadača Andreja Kostića, odnosno da su ostali čelnici to uradili bez dogovora sa njim.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

