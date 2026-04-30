Pali prvi potpisi u Partizanu za ljeto: Riješena ključna pozicija pred sklapanje novog tima

Partizan će u narednom periodu produžiti saradnju sa golmanima Markom Miloševićem i Milošem Krunićem

Izvor: MN PRESS

Tradicionalne Partizanove veze sa golmanima i dalje su zaštitni znak "parnog valjka". Zbog toga će iz Humske produžiti saradnju sa Markom Miloševićem i Milošem Krunićem, nakon što je iz kluba procijenjeno da su čuvari mreže obavili posao kako se očekivalo.

Vladimir Stojković, a onda i Aleksandar Jovanović, imali su posebnu vezu sa Grobarima, slično je sad i sa Markom Miloševićem, pa su golmani postali vrlo važna stavka u Partizanu i u odnosu sa navijačima. Tako će prema saznanjima Mocart sporta iz Humske stići želja da se saradnja sa čuvarima mreže nastavi, a Milošević i Krunić vrlo vjerovatno će i prihvatiti ostanak u klubu.

Ugovori bi trebalo da budu potpisani na po godinu dana, što bi značilo da je Partizan makar dio problema riješio za narednu sezonu. A uprava, ma kakva bila u Partizanu, vrednuje kvalitete golmana. Milošević nije samo miljenik među navijačima, već je dobrim mečevima natjerao upravu na ovaj korak. S druge strane, u Kruniću se vidi dosljedna zamjena za prvog golmana.

Dakle, prvi potpisi za ljeto uskoro će osvanuti u Humskoj. Makar je jedan segment problema za predstojeću sezonu ostao po strani, a sada ostaje da se isprate i naredni koraci tima Srđana Blagojevića, ali i odluke čelnika kluba.