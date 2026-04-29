Legenda Partizana bez pardona: "Vratili su Srđana Blagojevića, toga u moje vrijeme nije bilo"

Proslavljeni srpski fudbaler Zoran Tošić bez dlake na jeziku govorio je o situaciji u FK Partizan.

Izvor: MN PRESS

Legendarni fudbaler Partizana Zoran Tošić zabrinut je zbog situacije u Humskoj i razjedinjenosti rukovodstva koje ne ide u prilog nikome. Takođe, nikako ne može da shvati odluku da se na klupu vrati Srđan Blagojević jer se, kako kaže, u vrijeme kada je on nosio crno-bijeli znalo ko preuzima odgovornost i da su rezultati prioritet.

Tošić je igrao za Partizan u dva navrata od 2007. do 2009, a potom i na zalasku karijere od 2017-2020. Nekadašnji as smatra da su promjene u Humskoj hitne i neophodne.

"Apsolutno sam ubijeđen da su promjene neophodne. Pod hitno. Ovako više ne može. Rukovodstvo kluba ne funkcioniše kao tim, to je najveći problem. Bio sam u dva navrata fudbaler Partizana, imao sam tri rukovodstva i uvijek se znalo ko šta radi. Od predsjednika, do svih direktora... Znalo se značenje riječi odgovornost. A, što je najvažnije, svi su se držali zajedno. Sad imam ustisak da se sve izmiješalo, da su se lončići pobrkali. Koliko vidim, ne zna se ko šta radi. Čini mi se da su pojedinci zalutali na funkcije koje obavljaju. To se što prije mora ispraviti", rekao je popularni Bambi u razgovoru za Sportal.

Ono što najviše boli navijače Partizana je to što je Crvena zvezda toliko dominantna. Slavila je u sva tri derbija ove sezone sa gol razlikom 1:8.

"To je nešto što mene mnogo boli. Naročito činjenica da uopšte nismo konkurentni. To je direktna posljedica selekcije igrača i rada sa ekipom. Vidi se da ta djeca imaju potencijal, ali ne mogu oni sami da nose veliki teret na plećima, kada je ovakva situacija. Gledam taj derbi... Deo rukovodstva sa jedne strane, dio sa druge... Ne znam da li to negdje postoji? Ja to, recimo, nigdje nisam vidio. U najmanju ruku - nesvakidašnje. To se mora prekinuti. Ružnu sliku šaljemo našim vjernim navijačima i javnosti", kaže Tošić i nastavlja:

"Ponavljam, mora nešto hitno da se riješi. Poslije će biti kasno! Napredovaćemo sigurno samo onda kad uprava bude jedistvena, kada bude znala šta i kako radi, i koji ciljevi kluba. Sada nema jasne strategije. Pa, pobogu, najvrijedniji igrač se proda maltene ni za šta, i to u zimskom prelaznom roku. Nema velikih, pravih odluka, koje su Partizan ranije krasile".

Nimalo mu se nije dopala odluka da se Srđan Blagojević vrati na klupu poslije smjene Nenada Stojaković.

"Partizan je klub koji ne trpi neuspjeh. To je standard koji ima veliki klub, i to je okej. U mom prvom mandatu, trener je smijenjen poslije osvojene dvije duple krune - zbog evropskog neuspjeha. A, sada, vraćamo trenera koji ispao od drugoligaša u šesnaestini finala Kupa Srbije i eliminisan je iz Evrope od škotskog tima. To je krajnje neozbiljno”.

Skupština kluba je planirana između jula i septembra i to će biti početna tačka ka novim promjenama.

"Skupština mora da se održi čim se prvenstvo bude završilo! Ukoliko se ne održi tada, onda sve gubi smisao. Čuj, između jula i septembra... To je užasan tajming. Mora da se zna ranije ko će sačinjavati rukovodstvo, koja je struktura kluba, kostur ekipe... U suprotnom, biće kasno. Ako ne bude tako, onda lako možemo u septembru opet da vidimo Partizan u izdanju iz posljednjeg vječitog derbija. Zaista ne razumijem zbog čega se ne odredi tačan datum? Svaki navijač želi da zna kada će biti Skupština, to je sada najvažnije. Uvjeren sam da je jedina ispravna odluka da se Skupština održi početkom juna...".

Nije se tu zaustavio. "Mene zanima šta se to dešava između jula i septembra, pa da ne znamo tačan datum? Svi želimo da gledamo Partizan u Evropi i da se bori za trofeje. A, ne četiri mjeseca čekanja i neki imaginarni datum. Dok u međuvremenu izlaze nekakva sramna saopštenja i napadaju se igrači koji su donosili trofeje. To je apsurdno. Klub treba da se štiti od drugih, spoljnih faktora, a ne od igrača koji su donosili uspjehe. Ko može bolje da pomogne od fudbalera koji su prošli kroz to?".

Izvor: MN PRESS

Naviše ga boli dominacija Crvene zvezde. "E, to me najviše boli! Mnogo sam razmišljao o tome... Zašto se sve to dešava... Činjenica je da je ove, aktuelne sezone, Partizan potpuno nekonkurentan Crvenoj zvezdi. Postao je ekipa koja dođe na “Marakanu” i igra kao svaki drugi superligaš. Ne postoji ni tračak nade da se može ostvariti pobeda... A, vratimo se nekoliko godina unazad. Jeste Zvezda i tada osvajala, ali je bilo neizvjesno. I u derbiju i u prvenstvu", jasan je Tošić.

