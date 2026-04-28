Partizan je spreman za "generalku" tokom ljeta: Crno-bijeli zovu povratnike, da promijene sve

Kraj sezone u Superligi Srbije biće signal za Partizan da počne sa pojačanjima za narednu takmičarsku godinu, a opet će u centru pažnje biti povratnici u Humsku.

Fudbalski klub Partizan ove sezone nije uspio da se plasira u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja, nije prišao ni blizu završnici Kupa Srbije, a titulu u Superligi Srbije i matematički je izgubio porazom od Crvene zvezde (3:0) krajem aprila. Kada se sve stavi na papir, bez obzira na težak trenutak u kojem se klub nalazi, ova sezona mor se ocijeniti kao neuspješna.

Bilo je i sitnica koje bi mogle da posluže kao izgovor, bilo je i daleko krupnijih stvari poput sukoba klupskih čelnika ili ogromnih finansijskih problema, ali u Humskoj nikako ne mogu da budu zadovoljni. I zbog toga mora da se mijenja - ljetni prelazni rok prilika je da crno-bijeli naprave "generalku" i sa remontovanim timom počnu novu takmičarsku godinu.

Iako ima još dosta vremena do kraja sezone, u javnosti su počela da se pojavljuju imena potencijalnih pojačanja Partizana. Jasno je da u Humskoj neće biti mnogo vremena za pripreme pred početak evropskih kvalifikacija, pa već sada mora da se radi na dolasku igrača koji će povećati ambicije kluba u narednoj sezoni.

Ko dolazi u Partizan?

Kao primarnu metu za ljetnji prelazni rok, Partizan je naciljao Ifeta Đakovca! Bivši fudbaler TSC-a želi da se vrati u Srbiju zbog privatnih razloga, a sebe vidi jedino u Humskoj - jer je veliki navijač Partizana i nekadašnji omladinac crno-bijelih. Akron iz Toljatija, ruski klub koji ga je prije skoro godinu i po dana platio 1.000.000 evra, spreman je da mu izađe u susret. Bilo bi to kapitalno pojačanje za Partizan, jer je Đakovac do januara 2025. godine bio jedan od najboljih igrača u Superligi Srbije.

Ne tako davno isti status u srpskom fudbalu imao je i Adem Ljajić. Nekadašnji reprezentativac Srbije završiće na kraju sezone svoju avanturu u Bosni i Hercegovini, pa će tokom ljeta birati novi klub za nastavak karijere. Navodno, postoje dobre šanse da to bude baš Partizan, jer su crno-bijeli i prethodnih godina zvali Ljajića da bude lider novog tima.

Kao i tokom prethodnih nekoliko prelaznih rokova, navijači Partizana će maštati o povratku Stevana Jovetića. Svojevremeno jedan od najtlentovanijih fudbalera u Evropi napravio je veliku karijeru, čiji bi finiš mogao da bude baš tamo gdje je sve počelo - pred publikom koja ga obožava i gotovo dvije decenije nakon odlaska.

Partizan je na početku sezone pokušao da angažuje Milana Aleksića, svoje dijete koje je preko Radničkog iz Kragujevca stiglo do Sanderlenda. Pozajmica u Krakoviju iz Poljske nije bila uspješna, u engleskom klubu za srpskog fudbalera nema mjesta ove sezone, a crno-bijeli bi voljeli da ga vide u Humskoj - makar na pozajmici tokom naredne sezone.

Od igrača koji su svojevremeno bili dio Partizana, na kraju sezone ugovori ističu golmanu Aleksandru Popoviću, veznim fudbalerima Marku Jevtoviću i Jovanu Nišiću, krilnom napadaču Lazaru Markoviću, ofanzivcima Matiji Ljujiću i Filipu Stevanoviću... Pitanje je da li tu ima nešto zanimljivo za crno-bijele.

Potencijalna pojačanja za Partizan mogli bi da budu internacionalci Ibrahim Zubairu (Korum) i Nihad Mujakić (Gazijantep), ukoliko turski klubovi za koje nastupaju odluče da ih ne otkupe na kraju tekuće sezone. Takođe, u Partizan se vraćaju Mihajlo Petković i Zoran Alilović koji su pozajmljeni Novom Pazaru, kao i Ivan Vasiljević koji igra za ekipu Rajo Kantabrija u četvrtoj ligi Španije. Partizan ima još i Vanju Đorđevića na pozajmici u Trajalu, ali on na terenima Prve lige Srbije nije uspio da se nametne za ulogu startera.

Ko odlazi iz Partizana?

Na kraju tekuće sezone ugovori ističu golmanima Marku Miloševiću i Milošu Kruniću, što znači da će crno-bijeli morati da sednu za pregovarački sto sa njima ili da traže alternative na tržištu. Ugovor ističe i golmanu Nemanji Stevnoviću, koji ove sezone brani za Teleoptik u Srpskoj ligi Beograd. Partizan će se gotovo sigurno rastati sa defanzivcima Aranđelom Stojkovićem i Markom Živkovićem, koji već dugo nisu u prvom planu i veoma rijetko dobijaju priliku da igraju za prvi tim.

Ugovor samo do kraja sezone potpisao je i Saša Zdjelar, koji se tokom proljećnog dijela sezone vraćao u takmičarski ritam nakon duže pauze. Kada se vraćao u Humsku, Zdjelar se vjerovatno dogovorio da se tek kasnije pregovara o dugogodišnjoj saradnji sa klubom za koji je već nastupao.

Ugovor ističe Gajasu Zahidu i Partizan neće pokušati da ga zadrži, kako zbog lošijih igara nakon što se oporavio od povrede, tako i zbog sukoba koje je tokom sezone imao sa Srđanom Blagojevićem. Iskusni Bibars Natho već je objavio da na kraju sezone napušta Partizan nakon sedam godina u srpskom fudbalu, a čini se da su minimalne šanse da pozajmljeni fudbaler Torina Demba Sek i naredne sezone igra za Partizan.

Kandidata za odlazak iz kluba ima još, a već se zna da je Andrej Kostić prodat u Milan i da će u italijanskom fudbalu nastaviti karijeru. Crno-bijeli će vjerovatno tokom ljetnog prelaznog roka morati da prodaju još nekog od talentovanih fudbalera koji su se afirmisali ove sezone.