Bio najveći talenat Partizana, a s 25 godina igra treću ligu u Švedskoj

Nekadašnji prvotimac Partizana Armin Đerlek nije uspio da se snađe u seniorskom fudbalu.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Partizana Armin Đerlek (25) nije napravio karijeru kakva se očekivala kada je svojevremeno iz OFK Beograda stigao u Humsku, kao jedan od najtalentovanijih igrača u Srbiji. Tada se vjerovalo da će Đerlek biti nosilac igre crno-bijelih i da je pred njim višemilionski transfer u neku od najboljih evropskih liga, ali...

Gotovo sedam godina nakon što je napustio Partizan i kao slobodan igrač se preselio u Tursku gdje je nosio dres Sivasa, Đerlek je na novom fudbalskom početku. Prije oko mjesec dana potpisao je ugovor, a ovog vikenda je i debitovao za ekipu Karlštada u trećoj ligi Švedske.

Prvenstvo je počelo prije nekoliko nedjelja, početkom aprila, a Armin Đerlek propustio je prva tri meča u sezoni jer se tek priključio svom novom klubu. Karlštad je sve tri utakmice riješio u svoju korist i istakao kandidaturu za ulazak u drugi rang švedskog fudbala, a serija pobjeda nastavljena je i u četvrtoj rundi kada je Đerlek odigrao prvih 37 minuta u dresu novog tima.

Bio je to povratak na teren momka rođenog u Novom Pazaru nakon veoma teškog perioda u njegovoj karijeri. Đerlek je u ljeto 2025. godine postao član kluba iz svog rodnog grada i tada je najavljen kao nasljednik Adema Ljajića, ali stvari nisu funkcionisale - nakon nekoliko nedjelja ugovor je raskinut, a Armin nije ni debitovao za Novi Pazar.

Ni period prije dolaska u Novi Pazar nije bio sjajan za Armina Đerleka. Sa ekipom Trenčina za koju je igrao u Slovačkoj rastao se još u januaru 2025. godine, a zatim je sve do ljeta bio bez kluba. Inače, Armin je za Trenčin odigrao 23 utakmice i to su mu jedini mečevi u posljednje tri godine, pošto je i prije potpisa za taj klub imao pauzu u karijeri.

Svojevremeno je Armin Đerlek u Sivasu zabilježio vrlo skromnih 13 utakmica, a igrao je i na pozajmici u Aluminiju iz Kidričeva gdje je upisao 26 nastupa. Bio mu je to i najbolji period karijere, jer je postigao pet golova u dresu slovenačkog tima. Kao fudbaler Partizana Armin Đerlek je odigrao 32 utakmice, uz jedan gol, jednu asistenciju i dva osvojena trofeja u Kupu Srbije.

Đerlek je svojevremeno prošao sve mlađe kategorije reprezentacije Srbije, a u dresu nacionalnog tima ima preko 30 odigranih mečeva. Najviše je igrao za kadetsku reprezentaciju Srbije, odnosno tim sastavljen od igrača do 17 godina. Zabilježio je u tom uzrastu čak 16 nastupa, uz učešće na dva Evropska prvenstva, 2016. i 2017. godine.

Bonus video:

Pogledajte 00:22 Vanja Dragojević i Aleksandar Katai se pozdravljaju pred početak derbija Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)