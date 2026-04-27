Nenad Stojaković na Marakani: Prije 2 mjeseca dobio otkaz, ali ostao uz crno-bijele

Nekadašnji trener Partizana Nenad Stojaković gledao meč protiv Crvene zvezde u Superligi.

Izvor: MN PRESS

Derbi u Superligi između Crvene zvezde i Partizana pratio je veliki broj javnih ličnosti, posebno onih iz svijeta sporta, a crveno-bijeli su pobjedom (3:0) nad najvećim rivalom stigli do nove šampionske titule. Među onima koji su gledali meč našao se i doskorašnji trener Partizana, Nenad Stojaković!

Bivši šef stručnog štaba crno-bijelih našao se na stadionu "Rajko Mitić", gdje je posmatrao najveći meč srpskog fudbala. Zanimljivo, na prethodnom derbiju Stojaković je bio trener Partizana i to mu je bio posljednji meč u tromjesečnom mandatu, jer je nakon poraza od Dejana Stankovića klub odlučio da raskine saradnju sa njim.

Od tada je Stojaković bez kluba, ali su mu crno-bijeli očigledno i dalje bliski srcu. Lijepo vrijeme i idealan termin za fudbal Nenad Stojaković je iskoristio da posjeti stadion Crvene zvezde i podrži Partizan, čiji je svojevremeno bio igrač. Iako mandat na klupi Partizana nije bio uspješan koliko je očekivao, Stojaković je ostao uz crno-bijele.

Stojaković je tekuću sezonu počeo na klupi Teleoptika, sa kojim je bilježio odlične rezultate u Srpskoj ligi Beograd. Nakon promjena u Partizanu i otkaza Srđanu Blagojeviću, Predrag Mijatović ga je promovisao u šefa stručnog štaba, a Stojaković je na devet zvaničnih mečeva predvodio crno-bijele. Ostvario je učinak od pet pobjeda, jednog remija i tri poraza.

Prije toga je Stojaković bio pomoćnik u stručnom štabu Radomira Kokovića na klupi Voždovca, zatim je samostalno predvodio mlađe kategorije crno-bijelih gdje je sa omladincima osvojio i šampionsku titulu, a zatim je u slovenačkoj Gorici bio i pomoćni i glavni trener prije povratka u srpski fudbal. Svojevremeno je bio prvotimac Partizana, u čijem dresu nije ostavio dublji trag.

