Srđan Blagojević vidio dobre poteze Partizana u porazu od Zvezde: "Zvuči apsurdno, ali sam zadovoljan"

Srđan Blagojević vidio dobre poteze Partizana u porazu od Zvezde: "Zvuči apsurdno, ali sam zadovoljan"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Trener Partizana Srđan Blagojević oglasio se poslije poraza Partizana u "vječitom" derbiju

srdjan blagojevic cilj je da ostanemo 2 u superligi srbije Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Trener Partizana Srđan Blagojević analizirao je 179. "vječiti" derbi u kojem su crno-bijeli poraženi 3:0 na stadionu Rajku Mitić. Šef struke gostiju istakao je da i pored bolnog poraza ima dobrih stavki u timu Parnog valjka i da je sljedeći motiv ostati drugi na tabeli Superlige Srbije.

"Neprijatan poraz za nas, kad se izgubi 3:0 nije prijatno. Čestitam Crvenoj zvezdi na osvojenoj tituli, imaju najveći kvalitet to nije ništa sporno. Trudili smo se da budemo hrabri, da pariramo. Na momente sam zadovoljan kako smo izgledali, možda zvuči apsurdno, momci su dali koliko su mogli. Na momente je to bilo dobro i ofanzivno i defanzivno. Bila nam je potreban konstantnost, da izdržimo meč. Nismo bili konstantni.

Jedan dio prvog poluvremena i početak drugog je nešto za šta bi trebalo da se uhvatimo. Zvezda je imala više šansi, ali mi smo imali svoje momente i mogu da budem zadovoljan. Imamo na šta da se naslonimo kad budemo pripremali naredne utakmice, to je ono što je nama bitno, da budemo u borbi u naredne četiri utakmice", rekao je trener Partizana Srđan Blagojević. 

Ima razloga i za pozitivan stav. "Bilo je trenutaka gdje nismo uspjeli da ispariramo, posebno tih posljednjih 15 minuta. Tad smo bili pod utiskom rezultata, opustili smo ruke, ispustili smo disciplinu, posljedice toga su treći gol i neke šanse. Moramo dalje, ali najvažnije je da analiziramo ovaj susret i spremimo se za naredne četiri utakmice."

O susretu Srđana Blagojevića i Dejana Stankovića pričalo se i prije susreta, a onda je zagrljaj dvojice trenera postao je viralan na društvenim mrežama.

"Obojica smo poslali poruku da je derbi nešto najljepše. Svi imamo obavezu da ga čuvamo, kao treneri, između sebe. Poznajemo se još iz Mađarske, kad je bio u Ferencvarošu, ja u Debrecinu. Vodili smo tri, četiri interesantne borbe na međusobnim susretima. Prije svega, zahvaljujem mu se na lijepim rečima, na toj kolegijalnosti, nadam se da će biti još borbi i da ćemo biti uspješniji", rekao je trener Partizana Srđan Blagojević.

Zvezda pobedila Partizan 3:0 i osvojila titulu!
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

