Strahinja Eraković postigao prvenac u Zvezdi baš protiv Partizana

Strahinja Eraković zatresao je mrežu Partizana i to je bio njegov prvi gol u seniorskom fudbalu ove decenije.

Crvena zvezda je u 179. "vječitom" derbiju dočekala Partizan na stadionu Rajko Mitić. Susret su crveno-bijeli započeli kako su i planirali, golom, jer je u 18. minutu Strahinja Eraković zatresao gol rivala i proslavio taj trenutak sa trenerom Dejanom Stankovića.

Strahinja Eraković je u Ljutice Bogdana stigao kao veliko pojačanje, povratnik i dijete kluba, a mnoge će iznenaditi to što u dva mandata još nije bio strijelac, iako je defanzivac. Dosad je u crveno-bijelom dresu odigrao 121 meč, ali nije bilo golova.

Sad se situacija promijenila i to u 18. minutu, kad je Aleksandar Katai tik ispred gola Marka Miloševića video prazan prostor, dodao loptu saigraču, a Eraković lako kao na treningu plasirao u gol.

Bilo je to veliko slavlje, Marakana se "zapalila", a Eraković je instiktivno krenuo odmah prema Dejanu Stankoviću i treneru skočio u zagrljaj. Pokazao je Eraković koliko mu pogodak za vođstvo znači fudbaleru rođenom u Batajnici, a slavlje najprije sa šefom struke vjerovatno je zahvalnost za silno ukazano povjerenje. Uostalom, pod njegovim vođstvom je preležao "dječje bolesti" u prvom mandatu u klubu, imao je Stanković za njega strpljenja i pomogao mu da ostvari transfer u Zenit, kao i da postane reprezentativac Srbije. I zbog svega toga, Eraković je htio da baš sa njih proslavi ovaj momenat.

Na kraju, Eraković je slavio i sa saigračima. Na tribinama su sijevale baklje i slavlja, a fudbaleri na terenu, ako i stručni štab, redom su čestitali Strahinji na prvencu u dresu Zvezde koji će sigurno zauvijek pamtiti.

Važnost gola u dresu Crvene zvezde je utoliko veća jer je ovo treći gol u karijeri Strahinje Erakovića u seniorskoj karijeri. U dresu Grafičara, u Drugoj ligi, postigao je posljednji od dva gola, a to je bilo 24. novembra davne 2019. protiv Smedereva. Eraković je u međuvremenu nosio i dres Zenita, ali ni su ruskom timu nije uspio da postigne gol, iako je zabilježio 61 izlazak na teren.

Eraković je prvom mandatu odigrao 79 utakmica za Crvenu zvezdu od 2019. do 2023, ali u tom periodu nije uspio da zatrese gol bilo kog kluba. Sad je u drugom mandatu imao mnogo više sreće.

