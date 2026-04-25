Kraj sezone: Veliki udarac za Partizan pred derbi sa Zvezdom

Kraj sezone: Veliki udarac za Partizan pred derbi sa Zvezdom

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Partizan će biti ozbiljno oslabljen u 179. vječitom derbiju.

Nemanja Trifunović ne igra protiv Zvezde Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

FK Partizan biće oslabljen u 179. vječitom derbiju protiv Crvene zvezde koji je na programu u nedjelju od 18 časova na stadionu "Rajko Mitić". Kako prenosi "Telegraf" u sastavu neće biti Nemanje Trifunovića koji su povredio na prethodnoj utakmici sa Vojvodinom i ova sezona je za njega najvjerovatnije završena.

Trifunović je peh doživio još na zagrijvanju pred duel u Novom Sadu, ali je odlučio da rizikuje i odigra utakmicu, ali se ispostavilo da to nije bila dobra ideja. Nakon odrađenih potrebnih provjera, utvrđeno da je doživeo rupturu trbušnog mišića i da je zbog ove povrede završio sa fudbalom ove sezone, navodi se.

Pored Trifunovića, u sastavu za duel sa Zvezdom neće biti Stefana Milića zbog parnih žutih kartona, kao ni Vukašina Đurđevića koji je zaradio isključenje na utakmici sa Vojvodinom.

Šta je rekao Blagojević?

Problematičan je i Nikola Simić, ali ono što je povoljno za Partizan je to što je trenirao sa ekipom, a odluka će biti donesena neposredno pred derbi.

"Igrači moraju da budu motivisani. Kad je više takmičarskog naboja, mora da bude iviše motivacije. Igrači moraju da budu svesni kvaliteta, da se nametnu, da naš plan igre dođe do izražaja. To će biti tema danas i sutra", rekao je Blagojević i dodao: "Nikola Simić je trenirao sa ekipom. Imamo trening popodne, radiće sa ekipom. Nadamo se da će biti u konkurenciji za utakmicu".

Iako situacija u crno-bijelom taboru nije sjajna, Blagojević vjeruje u dobru predstavu protiv najvećeg rivala.

"Moj stav je uvijek rezultat uz kvalitetnu predstavu. Kad se gleda sa strane, mogu da se donose pogrešne procene. Derbi 3:3, u kojem sam hvaljen, je najslabije odigran. Najmanje bih volio da tako odigra moja ekipa. Ponosan sam na svoj posljednji derbi, osim rezultata. Na nama je da radimo, da imamo kompletan paket. I protivnik to želi. Jako je teško ocenjivati, posebno kad niste svjesni okolnosti. Ne bih potpisao remi prije utakmice. Moram to da naglasim. Partizan bez obzira na situaciju u kojoj se nalazi, gdje igra i s kim igra, uvijek će izlaziti sa idejom da pobijedi utakmicu. Tako će biti i na sutrašnjoj utakmici. Ne mogu da prognoziram rezultat, vidjećemo za koliko će biti dovoljno. Nama su potrebna tri boda", rekao je Blagojević.

FK Partizan FK Crvena zvezda vječiti derbi

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC