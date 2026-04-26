"To će Zvezda riješiti u svoju korist": Dragiša Binić najavio derbi i proslavu titule na Marakani

Autor Vesna Kerkez
Bivši fudbaler Crvene zvezde Drgiša Binić smatra da će crveno-bijeli na meču protiv Partizana osvojiti titulu, a da odmah poslije toga počinje i proslava titule.

Dragiša Binić o derbiju Zvezde i partizana Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigraće 179. "večiti" derbi u nedjelju (18.00), a ovaj susret mogao bi i da odluči šampionsku trku u Superligi Srbije. Zvezdi je potreban bod na svom stadionu kako bi i matematički osvojila 36. titulu u Srbiji, a Dragiša Binić vjeruje da će se to desiti.

Nekadašnji fudbaler smatra da će meč Zvezde i Partizana biti atraktivan, da se igra u dobrom terminu i da će proslava titule biti veličanstvena, pa zbog toga poziva navijače na stadion.

"Svaki derbi je specifičan. Crvena zvezda je kao klub napravila iskorak i trenutno je iznad svih. Ovo je derbi koji može da odluči prvaka. I navijači Zvezde i Partizana treba da dođu i isprate ovu utakmicu, igra se u lijepom terminu, očekuje se atraktivan meč i vjerujem da će Zvezda to riješiti u svoju korist. Osvojićemo titulu, biće i proslave, ukoliko do toga dođe, a mislim da hoće. Očekujem dosta golova, jer nema mnogo prostora za kalkulacije, ni sa jedne strane", rekao je nekadašnji fudbaler crveno-bijelih Dragiša Binić.

Oprezan je Binić, baš kao i Dejan Stanković koji je na konferenciji za medije "smanjivao" ulogu favorita u ovakvim mečevima.

"Derbi je derbi. I ranije se dešavalo da jedna ekipa bude drastično bolja, ali da se utakmica teško dobija. Mora maksimalno da se uđe u meč, bez obzira na protivnika, jer će i druga strana pružiti svoj maksimum. Ako ne uđeš kako treba kao kolektiv, ne ispoštuješ zahtjeve trenera i ne pružiš svoj kvalitet, rezultat izostane, što je i normalno. Nedostaju nam još četiri titule za četvrtu zvjezdicu na grbu, sada imamo 36, a potrebne su još četiri kako bismo prišili novu zvezdu na grbu", istakao je Binić, koji je svojevremeno učestvovao u osvajanju titula.

U njegovoj karijeri bilo je i velikih pobjeda nad Partizanom. Istakao je derbi koji posebno pamti, iako na njemu Crvena zvezda nije ostvarila pobjedu.

"Bilo je mnogo sjajnih derbija, ali posebno pamtim onaj kada sam postigao najbrži gol u derbiju. Ipak, utakmica se nije završila kako je trebalo. Umjesto da smo postigli pet ili šest golova, odigrali smo 1:1, u periodu kada smo bili jedna od najboljih ekipa u Evropi. Imali smo mnogo šansi, ali nismo odigrali kako treba i primili smo gol.

Bivši fudbaler Crvene zvezde očekuje dobro popunjen stadion u idealnom terminu za fudbal, ali i proslavu titule među navijačima crveno-belih.

"Derbi se ranije najčešće igrao oko petog ili šestog kola, rijetko pred kraj prvenstva. Ne sjećam se da je često direktno odlučivao šampiona. Naši navijači će sutra napraviti lepu koreografiju. Očekujemo između 35 i 40 hiljada gledalaca. Prilagodili smo i termin, igrači znaju da poslije ovog meča slijedi pauza, pa ćemo imati vremena da se spremimo za nastavak", zaključio je Binić.



