Delije palile hrvatske zastave i provocirale navijače Partizana: Pjevali im pjesmu o Franji Tuđmanu

Navijači Crvene zvezde zapalili su nekoliko hrvatskih zastava na vječitom derbiju sa Partizanom, a dok su to radili pjevali su pjesmu u kojoj se pominje Franjo Tuđman.

Izvor: Milutin Vujičić/MONDO

Navijači Crvene zvezde su na početku drugog poluvremena "vječitog derbija" protiv Partizana na "Marakani" zapalili nekoliko hrvatskih zastava na sjevernoj tribini najvećeg stadiona u Srbiji.

Mogle su da se vide dvije hrvatske zastave koje su navijači Zvezde zapalili, a za to vreme se sa tribina čula pjesma posvećena večitom rivalu i tome što je prvi predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman bio funkcioner ovog kluba.

"Kada priznaćete javno, to što muči vas odavno, da sa vašeg JNA, vi pevate bojama. vašeg Franje Tuđmana", čulo se sa tribina "Marakane". Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:52 Delije pale zastave sa ustaškim simbolima Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Na samom početku drugog poluvremena imali smo kraći prekid "vječitog derbija" kada su navijači Partizana napravili bakljadu. Ipak taj prekid nije trajao predugo i utakmica se nastavila vrlo brzo. U prvom poluvremenu meča vidjeli smo nekoliko šansi, a na kraju je jedini gol dao Strahinja Eraković.

A na hrvatskom derbiju...

Taman pre početka večitog derbija između Crvene zvezde i Partizana odigrali su 0:0 u svom međusobnom susretu Rijeka i Hajduk u Hrvatskoj. Na tom derbiju čuli smo nekoliko uvredljivih pesama u kojima se na najgori način pominju Srbi, a bilo je na samom startu meča pominjanja i Partizana.