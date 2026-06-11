Kolumbijac dao prvi gol za Meksiko na Mundijalu: Sjećate li se jedinog Srbina koji je golom otvorio SP?

Hulijan Kinjones ušao je u istoriju kao prvi fudbaler nekog KONKAKAF tima koji je postigao prvi gol na šampionatu svijeta. A jednom davno je i Srbin otvorio Mundijal svojim pogotkom.

Izvor: Rodrigo OROPEZA / AFP / Profimedia

Sjećamo se da su Meksiko i Južna Afrika otvorili i Svjetsko prvenstvo 2010. godine, a tada je Sipive Šabalala dao jedan od najlejpših golova sa otvaranja Svetskih šampionata. Pogledajte kako je sada sjajni Kinjones otvorio takmičenje pogotkom:

Pogledajte 00:56 Prvi gol na Svetskom prvenstvu Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Jedan Srbin na vječnoj listi

I to je Miloš Milutinović! Među igračima koji su imali tu čast da postignu prvi gol na Svjetskom prvenstvu bio je i legendarni srpski fudbaler koji je na Svjetskom prvenstvu 1954. godine dao pogodak u pobjedi Jugoslavije nad Francuskom 1:0 u 15. minutu meča.

Prvi pogodak u istoriji Mundijala djelo je Lusijena Lorana, zatim je Argentinac Belis postigao prvi gol 1934. godine, a Nijemac Gaučel je pogodio prvi 1938. u Italiji. Zatim smo imali pauzu zbog Drugog svjetskog rata, a onda je Ademir pogodio za Brazil na domaćem trenu 1950.

Potom je došao taj gol Miloša Milutinovića, a odna je Simonsen dao prvi gol za Švedsku 1958. Uslijedila je 1962. kada je Argentinac Fakundo pogodio, pa gol Pelea na otvaranju Mundijala 1966. godine. U Meksiku 1970. godine Bugarin Dermendijev je prvi pogodio, da bi Pol Brajtner bio prvi strijelac 1974.

Zatim je došla 1978. godina u kojoj je prvi gol dao Bernar Lakomb za Francusku, a onda je Belgijanac Vanderberg dao gol 1982. Kamerunac Omam Bijik je prvi Afrikanac koji je dao gol na otvaranju, a Jirgen Klinsman je pogodio 1994. u Americi. Četiri godine kasnije u Francuskoj prvi strijelac bio je Cesar Sampajo, a onda se vjerovatno svi sjećamo Pape Bube Diopa 2002. godine.

Zatim je 2006. Filip Lam dao prvi pogodak, onda je došao Šabalala. Poslije njega smo imali i prvi autogol na otvaranju Mundijala kada je Marselo utjerao loptu u svoju mrežu u duelu sa Hrvatskom 2014. godine. U Rusiji je prvi gol dao Gazinski, prije četiri godine prvi gol je bio deo Ekvadorca Enera Valensije, a sada je to Hulijan Kinjones.

Ko je heroj Meksika?

Kinjones koji je u 42. minutu pogodio stativu mogao je da se ispostavi kao heroj ovog meča na otvaranju već u prvom poluvremenu, ali i sa ovim jednim golom će se proslaviti.

Krilni napadač Meksika zapravo je rođen u Kolumbiji i igrao je 13 puta za U20 tim svoje zemlje. Ipak kako je kao jako mlad prešao u Meksiko i igrao je do skora samo u meksičkim klubovima prešao je 2023. godine pod zastavu Meksika sa kojim već ima dva osvojena trofeja. Zanimljivo je da nikada nije igrao u Evropi i poslije Meksika otišao je u Saudijsku Arabiju gdje je u dresu Al Kadisje na 59 nastupa dao 53 gola.

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