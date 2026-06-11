Kolumbijac dao prvi gol za Meksiko na Mundijalu: Sjećate li se jedinog Srbina koji je golom otvorio SP?

Hulijan Kinjones ušao je u istoriju kao prvi fudbaler nekog KONKAKAF tima koji je postigao prvi gol na šampionatu svijeta. A jednom davno je i Srbin otvorio Mundijal svojim pogotkom.
Nismo dugo čekali na prvi gol na ovom Mundijalu, dao ga je reprezentativac Meksika Hulijan Kinjones poslije samo devet minuta početnog meča Mundijala protiv Južne Afrike.
Sjećamo se da su Meksiko i Južna Afrika otvorili i Svjetsko prvenstvo 2010. godine, a tada je Sipive Šabalala dao jedan od najlejpših golova sa otvaranja Svetskih šampionata. Pogledajte kako je sada sjajni Kinjones otvorio takmičenje pogotkom:
Jedan Srbin na vječnoj listi
I to je Miloš Milutinović! Među igračima koji su imali tu čast da postignu prvi gol na Svjetskom prvenstvu bio je i legendarni srpski fudbaler koji je na Svjetskom prvenstvu 1954. godine dao pogodak u pobjedi Jugoslavije nad Francuskom 1:0 u 15. minutu meča.
Prvi pogodak u istoriji Mundijala djelo je Lusijena Lorana, zatim je Argentinac Belis postigao prvi gol 1934. godine, a Nijemac Gaučel je pogodio prvi 1938. u Italiji. Zatim smo imali pauzu zbog Drugog svjetskog rata, a onda je Ademir pogodio za Brazil na domaćem trenu 1950.
Potom je došao taj gol Miloša Milutinovića, a odna je Simonsen dao prvi gol za Švedsku 1958. Uslijedila je 1962. kada je Argentinac Fakundo pogodio, pa gol Pelea na otvaranju Mundijala 1966. godine. U Meksiku 1970. godine Bugarin Dermendijev je prvi pogodio, da bi Pol Brajtner bio prvi strijelac 1974.
Zatim je došla 1978. godina u kojoj je prvi gol dao Bernar Lakomb za Francusku, a onda je Belgijanac Vanderberg dao gol 1982. Kamerunac Omam Bijik je prvi Afrikanac koji je dao gol na otvaranju, a Jirgen Klinsman je pogodio 1994. u Americi. Četiri godine kasnije u Francuskoj prvi strijelac bio je Cesar Sampajo, a onda se vjerovatno svi sjećamo Pape Bube Diopa 2002. godine.
Zatim je 2006. Filip Lam dao prvi pogodak, onda je došao Šabalala. Poslije njega smo imali i prvi autogol na otvaranju Mundijala kada je Marselo utjerao loptu u svoju mrežu u duelu sa Hrvatskom 2014. godine. U Rusiji je prvi gol dao Gazinski, prije četiri godine prvi gol je bio deo Ekvadorca Enera Valensije, a sada je to Hulijan Kinjones.
Ko je heroj Meksika?
Kinjones koji je u 42. minutu pogodio stativu mogao je da se ispostavi kao heroj ovog meča na otvaranju već u prvom poluvremenu, ali i sa ovim jednim golom će se proslaviti.
Krilni napadač Meksika zapravo je rođen u Kolumbiji i igrao je 13 puta za U20 tim svoje zemlje. Ipak kako je kao jako mlad prešao u Meksiko i igrao je do skora samo u meksičkim klubovima prešao je 2023. godine pod zastavu Meksika sa kojim već ima dva osvojena trofeja. Zanimljivo je da nikada nije igrao u Evropi i poslije Meksika otišao je u Saudijsku Arabiju gdje je u dresu Al Kadisje na 59 nastupa dao 53 gola.
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