Angelina Topić: "Tresla sam se, nisam osjećala noge"

Najbolja srpska skakačica uvis Angelina Topić preuzela je odgovornost na sebe za loš rezultat na Evropskom prvenstvu u Birmingemu i istakla da nije povrijeđena, samo nije dobro ušla u finalni dan.

Izvor: Sven Beyrich/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Angelina Topić je završila Evropsko prvenstvo u Birmingemu kao 12. u skoku uvis, a nakon svega preuzela je krivicu na sebe. Ona je preskočila 183 centimetra iz prvog pokušaja, a onda je tri puta rušila na 188 centimetara, što je visina koju redovno i rutinski preskače.

Sada je istakla da smatra da je spremna i za visine od preko 2 metra, ali da jednostavno nije uspjela da se izbori sa pritiskom. Vidjeli smo da je skakala u trenerci, a i to je bio dio taktike kako bi se spremila. Nije pomoglo.

"Izgledalo je tako da danas jednostavno nije bio dan za mene, mislim da sam u odličnoj formi i da je moje tijelo spremno za visine preko dva metra, ali nisam uspjela da se prilagodim na okolnosti, što je apsolutno moja krivica. Bukvalno sam se zaledila, nisam osjećala noge, tresla sam se sve vrijeme i izgubila sam skroz koordinaciju i nisam mogla da se ugrijem. Uradila sam sve što je bilo u mojoj mogućnosti, obukla sam više slojeva odjeće, ponijeli smo debelo ćebe, pokušavala sam sve vrijeme da se krećem, ali nismo očekivali da bude ovoliko hladno i ne bih da koristim to kao izgovor jer je svima isto bilo.

Jedino da sam uspjela u prvom pokušaju da preskočim, pa bih onda imala više vremena da se ugrijem, ali dešava se. Ne znam kako da reagujem, i dalje nisam shvatila šta se desilo. Najgore tek dolazi, ne bih svakako da dajem izgovore. I da sam nastavila takmičenje, jednostavno to nisam bila ja, toliki vjetar u grudi, hladnoća... Nisam povrijeđena, nastavljam sezonu, ali baš šteta za ovo", rekla je Angelina Topić.

Na kraju je zlato odbranila neprikosnovena Jaroslava Mahučik, na drugom mjestu je bila Poljakinja Marija Zodžik koja je zamalo ispala na prvoj visini, a treća je bila Marija Vuković iz Crne Gore.

(MONDO)

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