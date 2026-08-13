Angelina Topić u finalu Evropskog prvenstva: Rutinski preskočila svaku prepreku i najavila borbu za medalju

Angelina Topić je skakala bez greške i ušla je u finale takmičenja u skoku uvis na Evropskom prvenstvu i u subotu će skakati za medalju.

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale takmičenja u skoku uvis na Evropskom prvenstvu u Birmingemu. Ona je preskočila prvu visinu, krenula je od 180 centimetara da skače i sa četiri sjajna skoka rutinski je preskočila 191 centimetara.

U subotu od 21.07 će skakati za medalje.

Osim Angeline Topić, u finalu će skakati Marija Vuković, kao i Kuis Ekman, Irina Gerasimenko, Kristina honsel, Elena Kuličenko, Jaroslava Mahučik, Marija Zodzik, Merel Maes, Asla Tavernini, Ela Junila, Solene Gikel i Morgan Lejk. To je ukupno 15 finalistkinja, više nego što se očekivalo.