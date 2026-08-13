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Angelina Topić u finalu Evropskog prvenstva: Rutinski preskočila svaku prepreku i najavila borbu za medalju

Angelina Topić u finalu Evropskog prvenstva: Rutinski preskočila svaku prepreku i najavila borbu za medalju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Angelina Topić je skakala bez greške i ušla je u finale takmičenja u skoku uvis na Evropskom prvenstvu i u subotu će skakati za medalju.

Angelina Topić u finalu Evropskog prvenstva Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale takmičenja u skoku uvis na Evropskom prvenstvu u Birmingemu. Ona je preskočila prvu visinu, krenula je od 180 centimetara da skače i sa četiri sjajna skoka rutinski je preskočila 191 centimetara.

U subotu od 21.07 će skakati za medalje.

Osim Angeline Topić, u finalu će skakati Marija Vuković, kao i Kuis Ekman, Irina Gerasimenko, Kristina honsel, Elena Kuličenko, Jaroslava Mahučik, Marija Zodzik, Merel Maes, Asla Tavernini, Ela Junila, Solene Gikel i Morgan Lejk. To je ukupno 15 finalistkinja, više nego što se očekivalo.

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Tagovi

Angelina Topić Atletika Evropsko prvenstvo

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