Široki Brijeg oslabljen ide na Čelik: Uprkos izostancima, idemo po pozitivan rezultat!

Šef stručnog štaba Širokobriježana Damir Milanović otkrio brojne probleme sa sastavom.

Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Šef stručnog štaba Širokog Brijega Damir Milanović iznio je očekivanja pred predstojeći meč sa Čelikom (petak, 20 časova), istakavši da njegovu ekipu očekuje izuzetno zahtjevno gostovanje, ali da vjeruje u mladost, energiju i karakter svog tima.

Svjesni izazova koji ih očekuje, u taboru ekipe pripreme teku maksimalno ozbiljno i sa jasnim ciljem.

"Očekuje nas teško gostovanje, sigurno pred punim stadionom. Mi se pripremamo kao i za svaku utakmicu - maksimalno ozbiljno i s jasnim ciljem, a to je pobjeda", jasan je bio Milanović.

Kadrovska situacija, međutim, ne ide u prilog timu, jer se trener i za ovaj susret suočava sa značajnim izostancima ključnih pojedinaca.

"Imamo određenih problema s izostancima, kao i u prvoj utakmici, pa nam neće biti na raspolaganju nekoliko važnih igrača - Bajkuša, Virdžili, Simčić i Gedeš", naglasio je strateg tima s "Pecare".

Ipak, uprkos oslabljenom sastavu, optimizam i vjerovanje u sopstvene snage ne izostaju.

"Imamo mladu, ali poletnu ekipu, željnu dokazivanja. Upravo na energiji, želji i karakteru ovih mladih igrača temeljimo svoje ambicije. Vjerujemo u sebe i učinićemo sve kako bismo ostvarili pozitivan rezultat", zaključio je Milanović.

Inače, utakmicom na "Bilinom polju" u petak biće otvoreno drugo kolo Premijer lige BiH. U subotu nema utakmica, u nedjelju su na programu dvije, dan kasnije jedna, dok je sarajevski derbi Željezničar - Sarajevo odgođen zbog nastupa grupe "The Prodigy" na stadionu "Grbavica".

PREMIJER LIGA BIH - 15. KOLO:

Petak:

Čelik - Široki Brijeg (20.00)

Nedjelja:

BSK - Velež (17.00)

Radnik - Zrinjski (21.00)

Ponedjeljak:

Sloga - Borac (21.00)

Odgođeno za 9. septembar:

Željezničar - Sarajevo