Napadač Partizana ide kod Edina Džeke u Šalke?

Šalke je namjerio da kada se vrati u Bundesligu prvo pojačanje tima Mirona Muslića bude Demba Sek.

Kako prenose strani mediji Demba Sek je na meti Šalkea. Krilni napadač Partizana ove sezone nosi dres Torina kao pozajmljeni igrač, a izgleda da neće crno-bijelima biti lako da ga ostave u ekipi.

Korpulentni Senegalac visok 190 centimetara ove sezone je za Partizan odigrao 37 mečeva, dao je 6 golova i ima 8 asistencija, a tokom boravka u Beogradu zapao je za oko treneru Šalkea Mironu Musliću. Ovaj 43-godišnji stručnjak iz Bihaća vodi Šalke ka povratku u Bundesligu i sada cilja pojačanja za viši rang.

Demba Sek ima izlaznu klauzulu od 2.000.000 evra i to ne bi bio nikakav problem za Šalke, čak i ukoliko klub ne uspije da se plasira u najviši rang. Ipak na tri kraja prije kraja sezone u Cvajti, klub iz Gelzenkirhena je prvi na tabeli sa 64 boda, sa čak šest bodova više od Paderborna na drugom m,estu.

Sek se vratio u život

Senegalski krilni fudbaler je kao dijete otišao u Italiju i tamo je počeo karijeru u SPAL-u. Kupio ga je 2022. godine Torino, pa ga je slao na pozajmice u Frosinone i Katancaro. Prije dolaska u Partizan bio je bez gola nekoliko sezona, ali ga je period u Beogradu vratio u formu. Ima Demba Sek čak i jedan nastup za selekciju Senegala 2022. godine.

Ko ga čeka u Šalkeu?

Šalke već ima neka jako poznata imena u klubu pa su tako doveli Edina Džeku koji se trenutno oporavlja od povrede. Tu je i Nikola Katić, golman Je Loris Karijus, te nekadašnji igrač Čelsija Tomaš Kalaš.

