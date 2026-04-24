Edin Džeko se vratio treninzima u Šalkeu (VIDEO)

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko odradio je u petak prvi trening u Šalkeu nakon povrede.
Iskusni napadač Edin Džeko je počeo sa treninzima, zasad individualnim, potvrdio je u petak klub iz Gelzenkirhena.
Džeko je van stroja od kraja marta kada je u meču sa Italijom u Zenici u baražu za plasman na Mundijal, povrijedio rame.
Liječio je povredu u Beogradu, a danas se vratio treninzima, što bi moglo da znači da će zaigrati za Šalke do kraja sezone u kojoj "kraljevsko plavi" žele povratak u Bundesligu.
Što je još važnije za navijače "zmajeva", trebao bi biti spreman i za nastup na predstojećem Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi.
Edin Dzeko trainiert schon mit Ball.#S04pic.twitter.com/BsNAY9azuu— Andreas Ernst (@AndiErnst)April 24, 2026
