Edin Džeko se vratio treninzima u Šalkeu (VIDEO)

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko odradio je u petak prvi trening u Šalkeu nakon povrede.

Iskusni napadač Edin Džeko je počeo sa treninzima, zasad individualnim, potvrdio je u petak klub iz Gelzenkirhena.

Džeko je van stroja od kraja marta kada je u meču sa Italijom u Zenici u baražu za plasman na Mundijal, povrijedio rame.

Liječio je povredu u Beogradu, a danas se vratio treninzima, što bi moglo da znači da će zaigrati za Šalke do kraja sezone u kojoj "kraljevsko plavi" žele povratak u Bundesligu.

Što je još važnije za navijače "zmajeva", trebao bi biti spreman i za nastup na predstojećem Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi.

