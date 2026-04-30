FK Partizan se hitno oglasio saopštenjem: "Prepoznaje se agenda, značajnu ulogu ima Predrag Mijatović"

Nakon informacija u kojima se pominje udruženje "Apel za spas Partizana", crno-bijeli se oglasili o Predragu Mijatoviću.

Nema mira u fudbalskom klubu Partizan, čak ni kada crno-bijeli ne igraju utakmice! Burno je ove sezone, a posebno tokom posljednjih nekoliko mjeseci, između pojedinih čelnika kluba iz Humske, koji za sada ne uspijevaju da pronađu zajednički jezik i udruženim snagama pomognu Partizanu.

Ponovo je u centru pažnje medija potpredsjednik Predrag Mijatović koji navodno ima plan za oporavak kluba. On je i u prethodnom periodu radio "odvojeno" od ostalih vodećih ljudi Partizana, nakon što su ga Rasim Ljajić, Danko Lazović, Milka Forcan i njihova "struja" u klubu preglasali prilikom donošenja najvažnijih odluka. Sada se pominje da bi Mijatović mogao da dobije podršku "Apela za spas Partizana", na šta je reagovao klub. Saopštenje FK Partizan prenosimo u cijelosti, bez izmjena:

"Povodom najnovijih medijskih istupa i najava djela potpisnika 'Apela za spas Partizana', Fudbalski klub Partizan ima obavezu da javnosti ukaže da se jedna, u datom trenutku dobronamjerna inicijativa, danas sve očiglednije zloupotrebljava kao instrument pritiska na Klub, njegove organe i dio rukovodstva.

Pod plaštom brige za Partizan, u javnost se plasiraju poluinformacije, konstrukcije i jednostrane interpretacije, uz pokušaj da se stavovi neformalne grupe i tek nekolicine potpisnika Apela predstave kao glas svih bivših fudbalera i svih potpisnika Apela. Takav pristup nema ni formalni ni suštinski legitimitet.

U pozadini ovih aktivnosti prepoznaje se jasna lična i kadrovska agenda, u kojoj značajnu ulogu ima Predrag Mijatović, potpredsjednik za sportska pitanja FK Partizan. Posebno je problematično što se kroz javne nastupe i zakulisne dogovore kadrira bez ikakvog legitimiteta i obećavaju ustupci koje nije moguće sprovesti. Napominjemo da je Predragu Mijatoviću, kao istaknutom bivšem fudbaleru, bilo ostavljeno na razmatranje angažovanje i koordinacija sa bivšim fudbalerima tokom cijelog ovog perioda. Međutim, on se njih sjetio tek sada, u traženju uporišta, zloupotrebljavajući i svoju poziciju i potrebe nekih od tih ljudi.

Fudbalski klub Partizan podsjeća da su vrata Kluba od prvog dana bila otvorena za sve partizanovce koji žele da pomognu. Prilikom promjene rukovodstva i izbora novih organa upravljanja, pružena je ruka svima sa željom da se stvori širok front ljudi koji mogu da doprinesu ozdravljenju Partizana. Ta ruka je pružena i danas.

Upravo zato smatramo nedopustivim da se Skupština FK Partizan, kao najviši organ Kluba, neumjesno potura u medijima kao predmet pritisaka i javnih ultimatuma motivisanih ličnim interesima. Skupština FK Partizan biće održana u skladu sa Statutom i u roku koji je već najavljen.

Svako ima pravo da predloži program, kandiduje ideje, ponudi rješenja i pomogne Klubu. O tome treba razgovarati otvoreno, odgovorno i unutar institucija Partizana. Vrata FK Partizan ostaju otvorena za sve koji žele da pomognu, ali rukovodstvo Kluba neće podleći medijskim pritiscima, konstrukcijama i orkestriranim kampanjama koje dezavuišu javnost i stavljaju lične agende ispred interesa Partizana", navode crno-bijeli.

