Zakazan "Dan D" u Partizanu: Rasim Ljajić se obratio javnosti

Rasim Ljajić je sazvao Skupštinu FK Partizan, koja će se održati 1. juna. Očekuje se da na njoj bude jasnija situacija oko rukovođenja klubom.

FK Partizan sazvao je Redovnu skupštinu za ponedeljak, 1. juna, odlukom predsjednika Rasima Ljajića. To znači da bi tog dana u prostorijma kluba moglo da bude glasano i o povjerenju upravi, u kojoj se dogodio raskol. Na jednoj strani je potpredsjednik Predrag Mijatović, koji se javno distancirao od preostalih članova Upravnog odbora i bio preglasavan na sjednicama. Na drugoj strani su predsjednik Ljajić, generalni direktor Danko Lazović, potpredsjednica Milka Forcan i član Upravnog odbora Vojin Lazarević.

Ljajić je naveo da članovi skupštine imaju pravo da predlažu tačke dnevnog reda, koji će biti određen najkasnije tri dana prije sednice skupštine, u skladu sa Statutom FK Partizan. Nema dileme da će struja oko Predraga Mijatovića na toj Skupštini insistirati da povjerenje upravi bude stavljeno na glasanje, a navodno je on već okupio i svoj tim sa kojim bi se vratio u klub.

Saopštenje predsjednika FK Partizan Rasima Ljajića prenosimo u cijelosti.

"U skladu sa nadležnostima predsjednika Kluba utvrđenim članom 55. Statuta FK Partizan, predsjednik Kluba Rasim Ljajić donio je odluku o sazivanju sjednice Redovne skupštine FK Partizan za ponedjeljak, 1. juna 2026. godine".

"Javnost se o ovoj odluci obavještava blagovremeno kako bi se stalo na kraj spekulacijama, proizvoljnim tumačenjima i nepotrebnom licitiranju u vezi sa terminom održavanja Skupštine. Iako Statut propisuje rok od sedam dana za sazivanje sjednice, odluka o datumu saopštava se mjesec dana ranije radi pune transparentnosti i sprečavanja manipulacija i daljeg medijskog pritiska".

"Istovremeno, želimo da omogućimo stručnom štabu i igračima da završnicu takmičarske sezone dočekaju u miru, bez dodatnih opterećenja temama koje se nameću u javnosti, a odnose se na rad klupskih organa".

"U skladu sa važećim odredbama Statuta, članovi Skupštine imaju pravo da predlažu tačke dnevnog reda, dok će konačan dnevni red biti utvrđen i dostavljen najkasnije tri dana prije održavanja sjednice, kako je to predviđeno Statutom".

"FK Partizan neće dozvoliti da se proceduralna pitanja zloupotrebljavaju za medijska prepucavanja, podizanje tenzija i pokušaje skretanja fokusa sa onoga što je u ovom trenutku najvažnije, a to su tim, završnica takmičarske sezone i nastavak procesa stabilizacije Kluba. Dok je ova uprava na čelu FK Partizan, sve odluke biće donošene isključivo u okviru nadležnih organa, u skladu sa Statutom, a ne pod uticajem pojedinačnih ili grupnih interesa".

"FK Partizan istovremeno poziva navijače da u preostalim utakmicama pruže punu podršku timu i igračima, kako bi Klub ovu sezonu završio na najbolji mogući način", saopštio je predsjednik kluba Rasim Ljajić.