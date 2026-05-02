"Poslije derbija smo htjeli da pokažemo da nismo pali": Blagojević objasnio zašto je bio nervozan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Srđan Blagojević oglasio se poslije pobjede Partizana protiv Novog Pazara u Humskoj i objasnio nervozu

Srđan Blagojević Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Partizan je uspio da pobijedi Novi Pazar u derbiju kola Superlige (2:1). Tako je zadržao četiri boda prednosti u odnosu na trećeplasiranu Vojvodinu koja ima meč manje. Bilo je dosta nervoze u završnici iako je domaći tim bio bolji u većem dijelu meča. Zašto se to dogodilo? Pokušao je da objasni trener Srđan Blagojević.

"Dešava se i to. Emocije su velike. Osjećali smo mali pritisak, potrebu, želju, strast da poslije derbija koji je prošao kako je prošao pokažemo da nismo pali. Da imamo mentalnu snagu, da smo spremni da se borimo za drugo mjesto. Na svu sreću, uspjeli smo", počeo je Blagojević u razgovoru za "Arenu sport".

Zasmetao mu je način na koji je gostujući tim dao gol poslije kornera u 78. minutu preko Hadžimujovića.

"Primili smo gol jer nismo dobro odreagovali. Imali smo kontrolu, vodili, imali posjed, nismo riješili neke situacije kada nađemo slobodnog igrača. Nesmotreno primimo gol, strepimo za rezultat, pa proradi adrenalin", zaključio je Blagojević.

