Grobari posvetili koreografiju Dušku Vujoševiću: Njegov lik preko čitave tribine na vječitom derbiju

Navijači Partizana odali poštovanje najtrofenijem treneru svog kluba uoči vječitog derbija protiv Zvezde u ABA ligi

Navijači Partizana razvili su koreografiju sa likom Duška Vujoševića preko čitave tribine uoči vječitog derbija protiv Crvene zvezde. Dok su se ekipe spremale za početak, Grobari su na taj način odali veliko poštovanje najtrofejnijem treneru svog kluba, koji je preminuo 8. aprila, u 68. godini, u Beogradu.

"Vujošević Dule", skandirali su navijači Partizana na svim tribinama Beogradske arene u trenutku u kojem je koreografija razvijena. Ovo nije prvi omaž navijača crno-bijelih trofejnom stručnjaku, jer su se emotivno oprostili od njega i na utakmici Evrolige protiv Žalgirisa.

Vječiti derbi u okviru ABA lige počeo je u 19.30 časova.