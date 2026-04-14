"Posjetio Vladu Divca i u Kaliforniji upoznao Anu": Bliski Vujoševićev prijatelj govorio o njegovoj porodici

Vujoševićev prijatelj pjesnik Sinan Gudžević govorio je emotivno na komemoraciji i o članovima porodice trofejnog trenera - supruzi i roditeljima.

Na komemoraciji održanoj u Starom dvoru u čast Duška Vujoševića, njegov prijatelj pjesnik Sinan Gudžević pričao je o životnom putu najtrofejnijeg trenera Partizana. Između ostalog, u prisustvu Duletovih najbližih opisao je i kako je upoznao svoju suprugu u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Godine 1989. u Kaliforniji upoznao je Anu, svoju buduću suprugu. Bila je tamo u posjeti ujaku, a Duško u posjeti Divcu, igraču koji je tada prešao u Los Anđeles Lejkers", rekao je on.

Duško i Ana Vujošević imaju sina Luku Vujoševića (25), odnedavno i formalno angažovanog trenera Partizana u mladim kategorijama. Na sahrani je Luka bio u društvu svoje majke i sestre Duška Vujoševića, a sve vrijeme je kraj porodice stajao i labrador Žuta, 12-godišnji kućni ljubimac pokojnog trofejnog trenera.

"Tajno upisao trenersku školu, da ne ljuti oca"

Gudžević je objasnio i kako je porodica Vujošević došla u Beograd iz Podgorice.

"Rođen je u Titogradu, 3. marta 1959, roditelji majka Vukica, djevojačko Pavićević, otac Nikola Vujošević. Oboje Crnogorci, otac iz plemena Kuča, majka iz Bjelopavlića. Sa nepunih pet godina Duškovi se sele u Beograd. Otac ekonomista, radi u beogradskom Rudnapu, majka je službenica u Borbi. Dule u Beogradu krenuo u osnovnu školu na Dušanovcu, u gimnaziju u Njegoševoj ulici. Počeo je da studira na Pravnom fakultetu, a paralelno se upisao u u Višu trenersku školu. Učinio je to tajno, da ne ljuti oca, koji je želio da mu sin ima sigurno zanimanje. Trenersku školu je završio, a pravni fakultet napustio i postao jedan od najmlađih trenera u Jugoslaviji. Kada je postao trener Partizana imao je 27 godina. Prvo prvenstvo osvojio je 1987. sa Partizanom", rekao je Gudžević.

Vujošević je imao tri mandata na mjestu šefa stručnog štaba Partizana - prvi od 1987. do 1989, drugi od 2001. do 2010. i odlaska u CSKA Moskvu, a treći od 2012. do 2015. Sa crno-bijelima je osvojio titulu prvaka SFR Jugoslavije 1987, međunarodni Kup Radivoja Koraća 1989, učestvovao sa crno-bijelima na dva fajnal-fora Evrolige, pet puta osvajao ABA ligu, šest puta prvenstvo Srbije, Kup Jugoslavije 1989, tri puta Kup Radivoja Koraća... Takođe, proglašen je i za najboljeg trenera Evrolige 2009. godine.

Koliko je dubok trag ostavio u klubu iz Humske pokazala je i posjećenost današnje sahrane, na kojoj se Dušku Vujoševiću poklonio veliki broj igrača, bivših i sadašnjih, klupskih legendi, bivših trenera na čelu sa Željkom Obradovićem... Kovčeg na Novom groblju nosili su igrači crno-bijelih kojima je Vujošević oblikovao karijere radeći sa njima u Partizanu, od Ive Nakića i Predraga Danilovića, pa do sadašnjeg kapitena crno-bijelih Vanje Marinkovića. Dok su spuštali kovčeg, Vujošević je ispraćen uz pjesmu Đorđa Balaševića "Stih iznad svih".