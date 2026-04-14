Vujošević sahranjen uz Balaševićeve stihove: Kovčeg spustili njegovi asovi Partizana

Najtrofejnijeg trenera Partizana Duška Vujoševića na sahrani ispratio veliki broj ljudi. Posebna želja je bila da ispraćaj prođe uz pjesmu Đorđa Balaševića
Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević sahranjen je ovog utorka na Novom groblju, u aleji zaslužnih građana, uz prisustvo članova porodice, brojnih prijatelja, saradnika, igrača, navijača, poštovalaca...
U trenutku u kojem je njegov sanduk spuštan na mjesto gdje će počivati, puštena je pjesma Đorđa Balaševića, "Stih iznad svih". Vujošević ga je poštovao, povremeno citirao u javnim nastupima, kao što je bilo poznato da i Balašević o njemu imao visoko mišljenje.
Takođe, Grobari su zapjevali Partizanovu himnu za oproštaj od svog omiljenog trenera, dok je sanduk sa tijelom spušten u zemlju.
Kovčeg su nosili njegovi bivši igrači iz različitih generacija sa kojima je osvajao titulu i ostvarivao velike evropske uspjehe - Ivo Nakić, Predrag Danilović, Vanja Marinković, Uroš Tripković, Dušan Kecman i Milenko Tepić.
Tekst pjesme Đorđa Balaševića: "Stih iznad svih":
Postoji stih naizgled vrlo prost
Stih iznad svih, stih više kao most
Da premosti, da prebrodi
Kad priča nikud ne vodi
Postoji stih pun raznih trikova
Stih iznad svih k'o stih svih stihova
Čas rastuži, čas razgali, pa razoruža
I kao gorska ruža kamen razvali
U inat svima postoji rima
Kojom se vatre potpale
Ponese plima u inat svima
Svo ono trunje s obale
U inat svima kad prođe zima
Izdanci niknu zeleni
I, blago njima
Vole se mladi jeleni
U spomenar za dvoje Zadrana
Čempresa par na hridi Jadrana
Dah bogova s Velebita i galeb jedan
Nebu svome predan, tobož nebitan
U inat svima postoji rima
Kojom se vatre potpale
Ponese plima u inat svima
Svo ono trunje s obale
U inat svima kad prođe zima
Izdanci niknu zeleni
I, blago njima
Vole se, vole mladi jeleni
Postoji stih naizgled vrlo prost
Stih iznad svih, stih više kao most
Da premosti, da prebrodi
Postoji rima koja se ne prevodi
Duško Vujošević preminuo je u Beogradu 8. aprila, poslije duge borbe ljekara za njegov život zbog komplikacija izazvanih teškom upalom pluća. Godinama se borio protiv teških bolesti, imao je problem sa šećerom, bio je bubrežni bolesnik i bio je podvrgnut transplataciji bubrega u toku prošle godine.