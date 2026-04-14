Potresne scene na komemoraciji Dušku Vujoševiću: Novica nije mogao da zadrži suze

Danas u 10 časova u Skupštini grada Beograda održana je komemoracija Dušku Vujoševiću. Legendarni trener preminuo je 8. aprila nakon višenedjeljne borbe sa upalom pluća i sa drugim kardiovaskularnim poteškoćama, a danas su posljednji put od njega došli da se oproste prijatelji, porodica, saradnici, bivši košarkaši, kolege i brojne javne ličnosti.

Slušali smo vrlo emotivne govore Sinana Gudževića, Vide Ognjenović, Pece Popovića, Nenada Krstića i Ostoje Mijailovića koji su naterali i suze na oči prisutnima. Pogledajte kako je to izgledalo:

Novica Veličković, nekadašnji kapiten Partizana, nije mogao da zadrži suze, a vidjeli smo da su jako emotivno reagovali takođe i Željko Obradović, Žarko Paspalj i drugi kojima je Duško Vujošević i te kako značio. Oči su bile pune suza, posebno kada je za kraj komemoracije emotivana pjesma Gabi Novak - "Pamtim samo sretne dane".

Između ostalog, komemoraciji su prisustvovali: Predrag Danilović, Željko Obradović, Dejan Čakajac, Dušan Kecman, Aleksandar Đorđević, Ivo Nakić, Zoran Slavnić, Milenko Tepić, Miloš Vujanić, Saša Pavlović, Žofri Lovernj, Vanja Marinković, Zoran Gajić, Ostoja Mijailović, Ivica Dačić, Dejan Savić, Zoran Stevanović, Uroš Tripković, Mlađan Šilobad, Dragan Todorić, Vladimir Dragutinović, Nenad Krstić, Boris Tadić, Dejan Bodiroga, Dragan Bokan, Ana Vujošević, Luka Vujošević, Nataša Milačić, Vida Ognjenović, Peca Popović, Sinan Gudžević, Laza Davidović, Bogoljub Karić, Dragomir Karić, Mišo Vujošević, Đorđe Milačić, Uroš Milačić...

Duško Vujošević će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu poslije 13 časova. Opelo će se služiti istog dana u 13 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju.

