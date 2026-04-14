Pogledajte ko je sve došao na komemoraciju Dušku Vujoševiću: Legende se opraštaju od trenera

Veliki broj poznatih ličnosti došao je da se oprosti od čuvenog trenera Duška Vujoševića na komemoraciji u Skupštini grada Beograda.

Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je 8. aprila u Beogradu, a danas je u Skupštini grada Beograda održana komemoracija u njegovu čast.

Na njoj su prisutni njegova porodica, prijatelji, poznanici, saradnici, bivši igrači i kolege koje su došle da se oproste od njega. Tu su prisutni Željko Obradović, Saša Đorđević, Predrag Danilović, Ivica Dačić, Rasim Ljajić, Danko Lazović, Žofri Lovernj, Žarko Paspalj... Pogledajte neke od fotografija - evo ko je sve došao na komemoraciju:

Tu su takođe Dušan Kecman, Dejan Čakajac, Ivo Nakić, Zoran Slavnić, Milenko Tepić, Miloš Vujanić, Saša Pavlović, Vanja Marinković, Zoran Gajić, Dejan Savić, Zoran Stevanović, Uroš Tripković, Mlađan Šilobad, Dragan Todorić, Vladimir Dragutinović, Nenad Krstić, Boris Tadić, Dejan Bodiroga, Dragan Bokan, Vlade Đurović, Mića Berić, Ana Vujošević, Luka Vujošević, Nataša Milačić, Vida Ognjenović, Peca Popović, Sinan Gudžević, Laza Davidović, Bogoljub Karić, Dragomir Karić, Mišo Vujošević, Đorđe Milačić, Uroš Milačić...

Duško Vujošević će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu poslije 13 časova. Opelo će se služiti istog dana u 13 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju.

