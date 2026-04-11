"Duško? Nevjerovatna osoba ogromnog srca": Prvi čovjek CSKA se emotivno oprostio od Vujoševića

Autor Nikola Lalović
Andrej Vatutin je iskoristio razgovor sa srpskim novinarima da se osvrne na planove svog kluba u budućnosti, ali i da se oprostio od Duška Vujoševića. /Od izvještača MONDA iz Sankt Peterburga Nikole Lalovića/

CSKA i u uslovima blokade i sankcija ima velike ambicije, pa tako i ove sezone juri na sve trofeje. Poslije pobjede nad Zenitom u polufinalu Winline kupa Andrej Vatutin je za srpske medije pričao o planovima tima koji Evroligu ne igra, a njen je vlasnik.

"Uvijek postavljate to pitate, malo sam i umoran od istih odgovora. Pitanje je političko. Mi smo spremni, spremni smo da se vratimo odmah, ali to nije u našim rukama", rekao je kada smo ga pitali kada će se CSKA vratiti u Evroligu.

Što se tiče razgovora NBA sa Evroligom i FIBA tu je prisutan i CSKA i istakao je Vatutin da je to velika šansa da se evropska košarka digne na jedan još viši nivo.

"Sigurno da je to interesantan momenat za evropsku košarku. To je jako velika prilika posebno za Evroligu jer je je ovo jak turnir, veliki biznis, ali zaslužuje da sa poslovne strane bude mnogo veći.Ovo je veoma interesantan momenat za sve. Da vidimo kako će se stvari odigrati između Evrolige i NBA dogovoriti. Mora se biti pametan i postupati sa mnogo strpljenja. I dalje smo dioničari Evrolige i učestvujemo u cijelom procesu."

"Dođite u Rusiju, da vidite kvalitet"

Na početku sezone odigran je VTB Superkup u Beogardu na kome su nastupili ruski i srpski klubovi. Winline kup je još jedno takmičenje na kome se nadmeću ruski i srpski klubovi i ta saradnja je za Rusiju jako bitna. Pogotovo kada se zna koliko Srbi vole Rusiju i rusku košarku.

"Bilo nam je jako bitno da igramo Superkup u Beogradu pred početak sezone, to je za nas bilo jako zanimljivo. Sjajna atmosfera, sjajni ljudi, sjajan turnir. Znam da VTB liga u Srbiji ima sjajne TV rejtinge i to je izuzetno dobro po nas. Nadamo se da ćemo zadržati isti nivo kvaliteta i nadam se da ćete vi dolaziti u Rusiju da gledate mečeve i da se uvjerite u kvalitet", naglasio je Vatutin.

Što se tiče poslovne strane, CSKA ne gubi mnogo time što ne igra u Evroligi.

"Znate i bolje od mene sve o poslovnoj strani evropske košarke. Ko zarađuje novac? Nijedan klub i to je problem broj 1 za Evroligu. Ovo je manje-više na dobrotvornoj bazi što se tiče ulaganja, nažalost. Nadam se da će Evroliga i NBA napraviti neki dobar dogovor i možda će se situacija poboljšati jer košarka zaslužuje mnogo više novca", jasan je Vatutin.

"Veliki gubitak"

Iskoristio je razgovor sa srpskim novinarima Andrej Vatutin i da se oprosti od nedavno preminulog Duška Vujoševića koji je između ostalog bio i šef struke "armejaca". Iako nije ostao dugo u Moskvi, ostavio je Vujošević veliki trag.

"Veliki gubitak za sve. Nažalost Duško je bio jako kratko u CSKA, ali to ne znači ništa. On je jako dobar trener i nevjerovatna osoba ogromnog srca. Imam samo lijepe uspomene vezane za njega", naglasio je Vatutin.

Ove sezone CSKA je započeo sezonu bez Srba, ali je u međuvremenu stigao Luka Mitrović. Tako će biti i u budućnosti.

"Možda griješim, ali u mojih 20 godina u klubu svake godine je bar jedan Srbin igrao za CSKA", rekao je Vatutin i obećao da će tako ostati.

(MONDO, Nikola Lalović)

Pročitajte i ovo:

Tagovi

CSKA Moskva košarka Evroliga Duško Vujošević Andrej Vatutin

