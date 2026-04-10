Sa Zvezdom osvojili sve, a sada udarili jedan na drugog: Kapiten savladao trenera i igraće za pehar u Rusiji

Sa Zvezdom osvojili sve, a sada udarili jedan na drugog: Kapiten savladao trenera i igraće za pehar u Rusiji

Autor Nikola Lalović Izvor mondo.rs


CSKA sa Lukom Mitrovićem u reketu savladao je Zenit koji je sa klupe vodio Dejan Radonjić i plasirao se u finale Winline kupa. /Od izvještača MONDA iz Sankt Peterburga Nikole Lalovića/

Winline Kup CSKA pobijedio Zenit Izvor: MN PRESS

Nakon što je ubjedljivom pobedom nad Parmom iz Perma UNIKS postao prvi finalista Winline kupa, u drugom meču smo vidjeli mnogo veću neizvjesnost. Tek u posljednjih nekoliko minuta CSKA je slomio otpor Zenita trojkama sjajnog Mela Trimbla i na kraju pobijedio 88:74. Zenit će sa Parmom igrati za treće mjesto u subotu, dok nas u nedjelju čeka meč CSKA i Uniksa za trofej.

Apsolutni heroji pobjede za CSKA bili su Amerikanci koji su ušli sa klupe, Antonijus Klivlend i Melo Trimbl. Klvilend je meč završio sa 16, a Trimbl sa čak 25 poena. U Redovima CSKA Luka Mitrović je imao 8 poena. Kod poražene ekipe Andrej Martjuk je imao 15 poena, dok je hrvatski krilni centar Luka Šamanić završio sa 13.

Odmah na startu se odlijepila ekipa Zenita trojkom nekadašnjeg pleja FMP-a Trenta Frejzera na 7:2. On je trojkama držao prednost tima Dejana Radonjića sve dok Melo Trimbl nije počeo da dominira i njegovi poeni uz zvuk sirene su donijeli prednost CSKA 22:20 na kraju prve četvrtine. U drugim deset minuta se ušlo serijom CSKA za 27:20, ali je onda serijom poena Luka Šamanić uspio da povrati svoj tim na pravi put. U finišu poluvremena prvo je Martjuk sjajno zakucao da bi potom trojkom uz faul Andrej Voroncevič donio prednost na poluvremenu.

Luka Mitrović je donio prvu prednost u drugom dijelu igre za CSKA 50:49. a poslije dvije trojke Antonijusa Klivlenda bilo je 59:51 za "armejce". U finiš treće četvrtine ušlo se sa 10 poena razlike za CSKA. Ipak trojka Luke Šamanića je smanjila prednost na jednocifrenu, a njegovo zakucavanje na 63:60. Pred posljednjih 10 minuta bilo je 66:62 za CSKA. Poslije velikog promašaja za tri ekipe Dejana Radonjića CSKA se ponovo odlijepio, ali je tehnička Kaspera Vera dala nadu u povratak. Ipak poslije trojke Mela Trimbla na tri minuta do kraja za 81:67 bilo je jasno da če se teško Zenit vratiti u igru. 

(MONDO, Nikola Lalović)

