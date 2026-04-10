Luka Mitrović se nasmijao kad je u Rusiji vidio Radonjića: "Biće vremena za sve, ali prvo košarka"

Luka Mitrović će se za prvi trofej u dresu CSKA boriti protiv ni manje ni više nego - Dejana Radonjića. Od izvještača MONDA iz Sankt Peterburga Nikole Lalovića

Luka Mitrović je poslije Crvene zvezde neko vrijeme čekao angažman i na kraju se odlučio da svoju karijeru nastavi u Rusiji. Potpisao je za veliki CSKA i sada će se boriti za svoj prvi trofej u dresu "armejaca". Na F4 Winline kupa igraće protiv Zenita i nekih jako dobro poznatih imena.

Sam događaj u Sankt Peterburgu organizovan je zaista spektakularno, što se vidi na prvi pogled, a i sam iskusni centar očekuje spektakl. Kako na terenu, tako i van njega.

"Stvarno su dosta truda uložili da se ovo ispromoviše i da bude kako treba, možete i sami da se uvjerite. Ne sumnjam da će biti lijepo okruženje za igranje. Očekujem dobar meč, protiv kvalitetnog protivnika i dobra provjera pred ovaj najvažniji dio sezone", rekao je on za srpske medije pred polufinale sa Zenitom.

A prvi meč i borbu za trofej imaće protiv - Dejana Radonjića. "Poznato lice i ne susrećemo se prvi put na suprotnim stranama. Biče prilike i za prijateljske razgovore i za košarkaške okršaje", naglasio je on.

Što se tiče kvaliteta same ruske košarke od sankcija koje su uvedene i otkako su najbolji klubovi izbačeni iz Evrolige i Evrokupa, on i dalje postoji.

"Kvalitet postoji, naravno nije to na nivou Evrolige, ali postoji. Ima tu jedno 5-6 sasvim solidnih ekipa sa dobro poznatim igračima i velikim imenima, Takmičarski je nastrojeno prilično. Ima tu dobrih stranaca i dobrih Rusa. Ima zanimljivih imena i igrača, tako da je sve u svemu zanimljiv spoj", završio je Mitrović.

