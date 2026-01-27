Dejan Radonjić sa Zvezdom odletio u Malme, pa produžio da potpiše ugovor

Ekipa Zenita nije dobro krenula sezonu i Dejan Radonjić je po svemu sudeći izabran da izvede ekipu iz krize.

Izvor: MN PRESS

Dejan Radonjić ponovo ima posao. Najtrofejniji trener u istoriji Crvene zvezde je nakon rastanka sa turskim Bahčešehirom kratko bio bez posla i sada ide u daleki Sankt Petersburg da preuzme ekipu Zenita.

Zenit je prvo napustio Ćavi Paskval, a od prethodne sedmice raskinut je ugvoor i sa selektorom Slovenije Aleksandrom Sekulićem nakon 13 pobjeda i osam poraza u VTB ligi. Kako prenosi "RTCG" sada je kao naredno rješenje došao iskusni Radonjić.

Nekadašnji trener Crvene zvezde je nakon puta u Malme sa fudbalerima crveno-bijelog tima samo produžio do sjevera Rusije i parafirao ugovor. Nakon sjajne igračke karijere vodio je Budućnost, pa u nekoliko navrata Crvenu zvezdu. Zatim je bio trener Panatinaikosa i Bahčešehira.

Mediji su povezivali Sašu Đorđevića sa tim poslom, bilo je riječi da je meta Rusa čak i Aleksandar Džikić, ali na klupu će sjesti Radonjić koji je osim klupske karijere bio i selektor Crne Gore.