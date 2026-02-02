Radonjićev debi za pamćenje: Zenit pregazio Samaru i slavio sa više od 60 poena razlike

Bivši trener Crvene zvezde Dejan Radonjić debitovao je pobjedom u Zenitu.

Izvor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivši trener Crvene zvezde Dejan Radonjić (55) debitovao je na klupi Zenita, a prva utakmica VTB lige vjerovatno nije mogla bolje da prođe. Tim koji vodi crnogorski stručnjak odnio je pobjedu 113:52 nad ekipom Samare i sve to na domaćem terenu, u Sankt Peterburgu.

Zenit je praktično riješio pitanje pobjednika već do poluvremena, pošto je tada na semaforu stajao rezultat 56:25, a u nastavku je razlika samo rasla. Samara je u drugoj četvrtini ubacila jedva devet poena, dok je domaćin iskoristio priliku i postigao 36. Meč je tekao u pravcu koji je diktirao Zenit, pa je rival tek povremeno prekidao serije domaćina. Radonjić je tako debitovao pobjedom koja će se dugo pamtiti.

Radonjić je prethodno bio trener Bahčešehira, koji je preuzeo usred sezne 2023/24 i zadržao se do minulog ljeta. Pre toga je imao neuspješnu epizodu u Panatinaikosu nakon što je završio drugi mandat u Crvenoj zvezdi. Tokom trenerske karijere vodio je još Budućnost, Bajern, Vojvodinu, FMP i Lovćen. Sa crveno-bijelima je osvojio ukupno 15 trofeja i tako postao najtrofejniji ikada na Malom Kalemegdanu.