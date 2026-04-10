Radonjića u Rusiji sačekao njegov kapiten: "Znate šta su Rusi bili za Evropu, bolje je nego što sam očekivao"

Trener Zenita Dejan Radonjić je pred polufinale Winline kupa protiv CSKA istakao je da je kvalitet ruske košarke i dalje izuzetno veliki. Takođe se dotakao susreta sa Lukom Mitrovićem, svojim nekadašnjim kapitenom iz Crvene zvezde. Od izvještača MONDA iz Sankt Peterburga

Nakon samo dva mjeseca u Rusiji na čelu Zenita, Dejan Radonjić je odmah u prilici da se bori za ono po čemu je najpoznatiji - trofeje. Na F4 Winline kupa u kome su pored ruskih klubova učešće uzeli Mega i Igokea nije morao da ide daleko, pošto se igra u Sankt Peterburgu.

Najtrofejniji trener u istoriji Crvene zvezde prvo se emotivno oprostio od svog kolege, trenera, rivala i prijatelja Duška Vujoševića, a potom je vrlo raspoložen pričao za srpske medije o predstojećem duelu sa CSKA.

"Prvo, jako mi je drago da vas vidim u ovolikom broju, ovo je prijatno iznenađenje, moram da priznam. Ja sam došao u toku sezone i samo par utakmica sam imao priliku da imam sa ekipom. Sada smo došli do završnice i finalnog turnira. Igramo meč protiv CSKA. Do sada je CSKA pokazao najviše u svim takmičenjima. Samo četiri poraza imaju od početka sezone. Jako, jako dobar tim i sigurno da nas čeka težak meč. Moramo puno toga dobrog da uradimo u oba pravca da bismo bili u prilici da dođemo do pobjede. Da ti intervali dobre igre traju dugo, duže nego obično jer se radi o meču na kome će biti jako teško pobijediti ako ne budemo igrati na tom nivou."

Rivalitet Moskve i Sankt Petersburga je daleko veći od same košarke, ali iskusni stručnjak nije stigao time da se bavi. "Ja poslije dva meseca boravka ovdje teško mogu da steknem takav neki utisak i to je to."

Ponovo oči u oči sa Lukom

Sa druge strane će nastupati Radonjićev kapiten iz trofejnih dana u Crvenoj zvezdi Luka Mitrović.

"U određenoj smo komunikaciji, što je prirodno. On sada u CSKA igra jako dobro i jako je značajan za njih. U tim taktičkim elementima igre jako puno doprinosi. Jedna od bitnih stavki će biti da vodimo računa da on ne da veliki doprinos kao što zna. Ali ne samo on nego i svi ostali jako kvalitetni igrači. Ima tu iskusnih igrača koji igraju jako dobro, u odličnoj su formi i čeka nas jedan jako izazovan duel večeras", naglasio je on.

Prvi meč F4 će od 17 časova po srpskom, a po 16 po ruskom vremenu odigrati Parma iz Perma i UNIKS, a onda ćemo vidjeti meč Zenita i CSKA. I prije početka sve izgleda svjetski.

"Mi smo imali informaciju da će to biti nešto drugačije nego obično i zaista izgleda fenomenalno. Što se tiče samog boravka tu sam nešto više od dva mjeseca osjećam se dobro i najveći fokus je na najbitnijem, a to je parket", rekao je Radonjić pred početak spektakla u gradu na Nevi.

"Bolje je nego što sam očekivao"

Vidi opis Radonjića u Rusiji sačekao njegov kapiten: "Znate šta su Rusi bili za Evropu, bolje je nego što sam očekivao"

Otkako nema ruskih klubova u Evroligi malo se zna kakav je kvalitet ruske košarke. Ipak, kako kaže Radonjić, bolji je nego što se misli. Što bi moglo da znači da se Rusija sprema za veliki povratak...

"Ako sada pravimo analizu kako je to bilo dok su ruski timovi bili u Evroligi i konkurisali za F4, sigurno da ne možemo reći da je to isto kao danas. Znate i sami koliki su uticaj ruski timovi imali u najjačem takmičenju u Evropi i da su oni u najvećem broju slučajeva bili jako dobri. Znate da je CSKA stalno igrao F4, pa onda bude i neka titula. Zenit se tu pokazao jako, jako dobro. Sigurno da je nekoliko godina van tog takmičenja uticalo da kvalitet ne bude kao što je bio, ali je veći kvalitet nego što sam očekivao kada sam došao", završio je Radonjić.

(MONDO, Nikola Lalović)