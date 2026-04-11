logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dejan Radonjić se hvatao za glavu: Rusko čudo u meču za bronzu, ovakav preokret se rijetko viđa

Izvor mondo.rs
Ekipa Parme iz Perma je na nevjerovatan način nakon što je gubila gotovo cijeli meč uspjela da preokrene i pobijedi Zenit u meču za bronzu u Winline kupu.

Parma pobijedila Zenit u Vinlajn kupu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kakvo čudo smo gledali u meču za treće mjesto Winline kupa! Parma iz Perma je gubila i preko 20 razlike, a na kraju je savladala Zenit 95:89 i tako uzdignute glave otišla iz KSK Arene.

Tim najtrofejnijeg trenera u istoriji Crvene zvezde Dejana Radonjića vodio je protiv sastava koji je sa klupe vodio Zahar Pašutin do minut i po do kraja i na kraju izgubio 95:89.

Iako je domaći tim vodio cijeli meč kada je Parma pogodila za 89:84 i prišla na posed minusa poenima Kartera za 89:87 vidheli smo dramu. Prvo je usluhedilo izjednačenje i onda nestvarna pobjeda Parme na krilima Sandersa i sjajnog Kartera pod košem.

Najefikasniji u redovima pobednika bili su Zaharov sa 22, Sanders sa 21 i Karter sa 20 poena. Kod Zenita Mun je imao 19, Šamanić 12, a Vorocnevič isto toliko uz 13 poena Juzanga.

Sjajno je igrala Parma na startu i držala se sve do samog kraja prvog poluvremena. Rezultatska klackalica je potrajala sve do dva posljednja minuta poluvremena kada je Zenit uspio da napravi veliku prednost i da se odvoji na 20 razlike.

Morao je pred kraj treće četvrtine Dejan Radonjić da zove tajmaut kako bi spriječio povratak Parme, ali se treći period završio 75:64 za domaćina. Djelovalo je da će rutinski pobediti Zenit, a onda je sve stalo i na minut i po do kraja imali smo neriješen rezultat 89:89. U posljednji minut se ušlo sa prednošću Parme trojkom Sandersa 92:89. Nakon tajmauta Zenita, izgubio je loptu Zenit i na kraju su izabranici Dejana Radonjića izgubili.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dejan Radonjić košarka CSKA Moskva

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC