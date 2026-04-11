Dejan Radonjić se hvatao za glavu: Rusko čudo u meču za bronzu, ovakav preokret se rijetko viđa

Ekipa Parme iz Perma je na nevjerovatan način nakon što je gubila gotovo cijeli meč uspjela da preokrene i pobijedi Zenit u meču za bronzu u Winline kupu.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kakvo čudo smo gledali u meču za treće mjesto Winline kupa! Parma iz Perma je gubila i preko 20 razlike, a na kraju je savladala Zenit 95:89 i tako uzdignute glave otišla iz KSK Arene.

Tim najtrofejnijeg trenera u istoriji Crvene zvezde Dejana Radonjića vodio je protiv sastava koji je sa klupe vodio Zahar Pašutin do minut i po do kraja i na kraju izgubio 95:89.

Iako je domaći tim vodio cijeli meč kada je Parma pogodila za 89:84 i prišla na posed minusa poenima Kartera za 89:87 vidheli smo dramu. Prvo je usluhedilo izjednačenje i onda nestvarna pobjeda Parme na krilima Sandersa i sjajnog Kartera pod košem.

Najefikasniji u redovima pobednika bili su Zaharov sa 22, Sanders sa 21 i Karter sa 20 poena. Kod Zenita Mun je imao 19, Šamanić 12, a Vorocnevič isto toliko uz 13 poena Juzanga.

Sjajno je igrala Parma na startu i držala se sve do samog kraja prvog poluvremena. Rezultatska klackalica je potrajala sve do dva posljednja minuta poluvremena kada je Zenit uspio da napravi veliku prednost i da se odvoji na 20 razlike.

Morao je pred kraj treće četvrtine Dejan Radonjić da zove tajmaut kako bi spriječio povratak Parme, ali se treći period završio 75:64 za domaćina. Djelovalo je da će rutinski pobediti Zenit, a onda je sve stalo i na minut i po do kraja imali smo neriješen rezultat 89:89. U posljednji minut se ušlo sa prednošću Parme trojkom Sandersa 92:89. Nakon tajmauta Zenita, izgubio je loptu Zenit i na kraju su izabranici Dejana Radonjića izgubili.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!