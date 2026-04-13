Duško Vujošević dobio mural

Bivši trener Partizana dobio je mural u Smederevskoj Palanci.

Izvor: KOCA SULEJMANOVIC/EPA

Legendarni trener Partizana Duško Vujošević preminuo je 8. aprila, a već danima se navijači, kolege i bivši igrači opraštaju od najtrofejnijeg u istoriji kluba. U petak je Beogradska arena bila u znaku Duška Vujoševića, a sada imamo priliku da ljubav navijača vidimo i na jedan drugačiji način - bivši trener Parnog valjka dobiće mural.

Smrt legendarnog trenera potresla je navijače Partizana. Iako se Vujošević godinama borio s bolešću, a ono što je učinio za košarku, posebno Partizan, ne dozvoljava navijačima da prihvate odlazak slavnog trenera. Zbog toga se sve čini s ciljem da uspomena na Duška Vujoševića ne izbledi.

Tako je u Smederevskoj Palanci osvanuo mural, na zidu jedne zgrade. Zapravo, mural je tek u fazi izrade, a bice iscrtana jedna od fotografija koju su Grobari posljednjih dana najčešće dijelili u znak sjećanja na Duška Vujoševića.

Kakav trag je Duško Vujošević ostavio u Partizanu dovoljno govori i utakmica koja je bila odigrana u petak, protiv Žalgirisa. Simbolično, crno-bijeli su igrali protiv kluba protiv kojeg je Vujošević posljednji put vodio Valjak u Evropi. U Areni smo mogli da vidimo bujicu emocija, suza i tuge zbog odlaske legendarnog trenera.

