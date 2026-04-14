Darko Miličić na sahrani Duška Vujoševića

Izvor mondo.rs
Darko Miličić došao je na sahranu Duška Vujoševića u Beogradu.

Darko Miličić na sahrani Duška Vujoševića

Duško Vujošević odlazi u vječnost. Prvo je održana komemoracija u Supštini grada, pa zatim i sahrana na Novom groblju. Mnogi su došli da upute posljednji pozdrav najtrofejnijem treneru u istoriji Partizana.

Jedan od njih je i bivši košarkaš i član mnogih NBA timova Darko Miličić. Veliki navijač Crvene zvezde i nekadašnji reprezentativac došao je da se oprosti od čuvenog trenera.

Tu su mnogi poznati sportisti, i bivši i sadašnji, poput Željka Obradovića, Saše Đorđevića, Predraga Danilovića, Peđe Mijatovića, Vanje Marinkovića, Karlika Džounsa, Bruna Fernanda, Filipa Petruševa, Džanana Muse, Miška Ražnatovića i mnogi drugi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Duško Vujošević košarka Darko Miličić

