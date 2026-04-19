Partizan - Crvena zvezda uživo: Čima Moneke vratio "egal"

Pratite uživo uz MONDO još jedan večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde u ABA ligi.
Partizan je domaćin u vječitom derbiju koji se igra od 19:30 u "Beogradskoj areni". Dočekaće crno-bijeli Crvenu zvezdu u drguoj fazi ABA lige. Crno-bijelima bi pobjeda značila u borbi za prvo mjesto sa Dubaijem, dok Crvenoj zvezdi ovaj meč dolazi pred početak plej-ina Evrolige i gostovanja Barseloni u utorak.
Druga četvrtina: Neriješeno! 26:26Izvor: MN PRESS
Bruno Fernando poentira u reketu, ali trojkom odgovara Crvena zvezda - 26:21. Poslije kontre Čima Moneke vraća na 26:23, a nakon promađaja Lakića pogađa trojku Moneke - 26:26. Poslije serije 8:0 Zvezde traži tajmaut Penjaroja.
KRAJ PRVE ČETVRTINE: Vodi Partizan 24:18
Poslije minuta odmora sa penala je precizan Moneke - 18;14, a Osetkovski je dao trojku za 21:14. Nije to vratio Dobrić, al je pogodio Karter. Nova trojka Partizana - 24:16. Posljednji poeni za Izundua.
8. minut: Tajmaut Obradović - 18:12
Poeni Osetkovskog ispod koša, a onda je zakucao i Bruno Fernando 15:12. Nakon trojke Nika Kalatesa za 18:12 traži tajmaut Saša Obradović.
7. minut: Klackalica - 13:12
Šejk Milton pogađa za tri - 10:9, a onda Milton seče dodavanje i poslije poena Bonge je 11:10. Poslije očajnog napada Zvezde Miler-Mekintajer poentira - 12:11
Koreografija za Duška Vujoševića
Pred početak utakmice Grobari su u čast nedavno preminulog najtrofejnijeg trenera u istoriji Partizana Duška Vujoševića napravili sjajnu koreografiju.
4. minut: Tajmaut - 8:6
Bonga je pogodio, a Nvora je pogodio sa penala - 8:6. Idemo na prvi tajmaut na ovom meču.
Počinje! 7:4 za Zvezdu
Na startu je Crvena zvezda bolje otvorila, pošto je povela sa 7:2. Ipak Karlik Džouns je na isteku napada pogodio za 7:4.
Partizan dobio veliko pojačanjeIzvor: MN PRESS
Partizanov bek Dvejn Vašington vratio se u tim i igraće protiv Zvezde u "vječitom derbiju" ABA lige u nedjelju od 19.30 časova. Američki šuter nije igrao još od 25. februara i utakmice crno-bijelih protiv Fenerbahčea u Evroligi. U međuvremenu, Vašington se oporavljao od povrede mišića u gornjem dijelu lista i nedjeljama je bio na na terapijama.
Bez Batlera na derbijuIzvor: MN PRESS
Crvena zvezda bez Džereda Batlera gostuje Partizanu u derbiju ABA lige u nedjelju od 19.30 časova. Očigledno je procjena trenera Saše Obradovića i stručnog štaba da je važnije da bude odmoran za meč protiv Barselone u plej-inu Evrolige, u utorak od 20.45 časova.
Na kraju - ipak nedalja
Crvena zvezda je tražila odlaganje ove utakmice jer u utorak igra meč plej-ina Evrolige sa Barselonom, ali na kraju će se ipak u nedjelju igrati protiv vječitog rivala.
Partizan će od 19:30 dočekati Crvenu zvezdu u još jednom vječitom derbiju koji ćemo gledati ove sezone.