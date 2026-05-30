logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Grme ulice Banjaluke: Defile bajkera na Moto Festu (FOTO/VIDEO)

Grme ulice Banjaluke: Defile bajkera na Moto Festu (FOTO/VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Defile motociklista u okviru Moto Festa održan je danas u Banjaluci, a hiljade bajkera provozale su se gradskim ulicama, privlačeći pažnju velikog broja građana.

Moto defile u Banjaluci Izvor: MONDO

Nepregledna kolona motociklista krenula je od tvrđave Kastel u okviru jednog od najatraktivnijih događaja Moto Festa, koji tradicionalno okuplja ljubitelje dvotočkaša i dobre zabave. Zvuk motora i raznovrsni modeli motora izazvali su veliko interesovanje posmatrača duž trase kojom se kretao defile.

Ove godine, zbog sve veće zainteresovanosti za učešće u ovoj manifestaciji, ruta defilea je duža i iznosi oko 17 kilometara, te obuhvata širi centar grada.

Na manifestaciji, koja je počela juče, okupljeno je više od 15.000 bajkera, a organizatori očekuju više od 50.000 posjetilaca tokom dva dana.

Pogledajte

00:14
Defile bajkera
Izvor: Mondo/Goran Arbutina
Izvor: Mondo/Goran Arbutina

Na tvrđavi "Kastel" sinoć je program otvoren nastupom zagrebačke grupe "Psihomodo pop", a večeras posjetioce očekuje legendarni zagrebački bend "Parni valjak", te Rambo Amadeus i grupa "Familija".

Za najmlađe je jutros organizovan Dječiji moto-fest.

Osim u muzici, posjetioci uživaju i u adrenaliskoj i egzibicionoj vožnji motora.

Organizatori ističu da je cilj manifestacije promocija moto kulture, turizma i prijateljstva među bajkerima iz različitih krajeva.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

moto fest Banjaluka defile bajkeri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA