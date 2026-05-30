Defile motociklista u okviru Moto Festa održan je danas u Banjaluci, a hiljade bajkera provozale su se gradskim ulicama, privlačeći pažnju velikog broja građana.
Nepregledna kolona motociklista krenula je od tvrđave Kastel u okviru jednog od najatraktivnijih događaja Moto Festa, koji tradicionalno okuplja ljubitelje dvotočkaša i dobre zabave. Zvuk motora i raznovrsni modeli motora izazvali su veliko interesovanje posmatrača duž trase kojom se kretao defile.
Ove godine, zbog sve veće zainteresovanosti za učešće u ovoj manifestaciji, ruta defilea je duža i iznosi oko 17 kilometara, te obuhvata širi centar grada.
Grme ulice Banjaluke: Defile bajkera na Moto Festu (FOTO/VIDEO)
Na manifestaciji, koja je počela juče, okupljeno je više od 15.000 bajkera, a organizatori očekuju više od 50.000 posjetilaca tokom dva dana.
Na tvrđavi "Kastel" sinoć je program otvoren nastupom zagrebačke grupe "Psihomodo pop", a večeras posjetioce očekuje legendarni zagrebački bend "Parni valjak", te Rambo Amadeus i grupa "Familija".
Za najmlađe je jutros organizovan Dječiji moto-fest.
Osim u muzici, posjetioci uživaju i u adrenaliskoj i egzibicionoj vožnji motora.
Organizatori ističu da je cilj manifestacije promocija moto kulture, turizma i prijateljstva među bajkerima iz različitih krajeva.
(Mondo)