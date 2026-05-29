Bajkerski spektakl na Kastelu: Otvoren 9. Moto Fest Banjaluka, očekuje se 25.000 posjetilaca dnevno

Počeo je deveti Moto Fest Banjaluka! Pod sloganom „Feel the freedom“, tvrđava Kastel 29. i 30. maja postaje epicentar vrhunskog roka, moto sajma i rekordnog defilea.

Banjaluka se i ovog kraja maja pretvara u regionalni epicentar dobre muzike, moćnih dvotočkaša i vrhunske zabave. Deveto izdanje Moto Festa Banjaluka zvanično je otvoreno danas na tvrđavi Kastel, a tokom dva festivalska dana (29. i 30. maja) gradom će vladati prepoznatljiva energija, sloboda i strast prema bajkerskom načinu života pod ovogodišnjim sloganom „Feel the freedom“.

Da je sve spremno za dvodnevni urbani spektakl potvrdio je i Siniša Praštalo, predsjednik MK „Stršljen“ i organizator festivala.

„Od ovog trenutka Moto Fest je otvoren! Očekuju nas dva prelijepa dana u Banjaluci. Juče su nam stigli prvi gosti, kamp se uveliko puni. Ponosan sam na momke što smo napravili ovakav turistički događaj u našem gradu. Zadovoljan sam svim segmentima i opravdano očekujem preko 25 hiljada ljudi dnevno“, poručio je Praštalo.

Ko nastupa?

Organizatori su i ove godine podigli ljestvicu kada je u pitanju muzički program, okupivši legendarne regionalne sastave koji garantuju nezaboravne večeri na istorijskoj tvrđavi.

U petak, 29. maj (večernji program) festival otvaraju Zoster, Psihomodo Pop i Jelusick.

U subotu publiku očekuju bezvremenski hitovi i snažne emocije uz nastupe Parnog Valjka, Ramba Amadeusa i grupe Familija.

Pored večernjih koncerata, u Bike corneru na Kastelu posjetioce će tokom dana zabavljati domaći bendovi Stringsi, Gen 678, Estera i Jahači magle.

Defile od 17 kilometara i Stunt arena

Subota popodne rezervisana je za najatraktivniji vizuelni dio festivala – tradicionalni moto defile. Ove godine, kolona sa više od 5.000 učesnika krenuće u subotu u 17 časova, a ruta je produžena za dodatnih 6 kilometara kako bi obuhvatila i naselja Borik i Starčevica.

„Kolona će biti dugačka čak 17 kilometara. Iskoristio bih priliku da se unaprijed zahvalim građanima Banjaluke na strpljenju i uputim izvinjenje zbog privremenih blokada ulica tokom prolaska bajkera“, istakao je Praštalo, podsjećajući da će se ispod Kastela održavati i egzibicije u Stunt areni.

Za najmlađe, u subotu ujutru organizovan je i dječiji moto fest uz nastupe izvođača Dore the Exploder, Ostaci, Fuzzija i Arterije.

Turistički adut grada i bezbjednost na prvom mjestu

Iz Turističke organizacije grada Banjaluka (TOBL) poručuju da je ovaj festival postao neizostavna razglednica grada i ogroman generator turističkog prometa.

„Ovo što grad pruža je minimum podrške koju ovakav događaj zaslužuje. Naredne godine slavimo jubilarnih 10 godina i odmah po završetku ovog izdanja krećemo u planiranje ozbiljne, još veće podrške. Ljudi koji dođu ovdje postaju najbolji ambasadori Banjaluke“, izjavila je Minja Šurlan ispred TOBL-a.

Pored zabave, festival zadržava fokus na edukaciji i bezbjednosti u saobraćaju, što godinama unazad promoviše Auto-moto savez RS.

„Motociklisti su izuzetno ranjiva kategorija, nemaju nikakvu zaštitu osim kacige i odjeće. Istraživanja pokazuju da motociklisti imaju čak 300 puta veće šanse da zadobiju teške tjelesne povrede u saobraćajnim nesrećama u odnosu na vozače automobila, i zato je ova platforma ključna za apel na svijest svih vozača“, naglasila je Jelica Lubura iz AMS RS.

Na ove apele nadovezao se i Boško Savić, zamjenik komandira Policijske uprave Banjaluka, koji je istakao da će policija aktivno pratiti dešavanja i kontrolisati saobraćaj radi bezbjednosti svih građana i gostiju.

„Apelujem na sve učesnike da se striktno pridržavaju saobraćajnih propisa, prvenstveno kada je riječ o ograničenju brzine, kao i da obavezno nose zaštitnu opremu. Pripadnici policije će vršiti redovne kontrole tokom trajanja Moto Festa, ali ćemo istovremeno biti na raspolaganju svim učesnicima kako bi manifestacija protekla u najboljem mogućem redu“, poručio je Savić.