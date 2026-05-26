Dva dana muzike i motora: Moto Fest objavio satnice koncerata i programa

Moto Fest Banjaluka 2026 objavio je zvanične satnice programa za ovogodišnje izdanje festivala, koje će 29. i 30. maja na tvrđavi Tvrđava Kastel okupiti hiljade ljubitelja rok muzike, motora i jedinstvene festivalske atmosfere.

Tokom dva festivalska dana posjetioce očekuju koncerti regionalnih rok imena, stunt atrakcije, moto sajam, dnevne svirke u Bike Corneru, veliki moto defile i brojni prateći sadržaji koji Moto Fest već godinama čine jednim od najprepoznatljivijih događaja u regionu.

Festival počinje u petak, 29. maja, kada će kapije Moto Festa biti otvorene od jutarnjih časova uz Moto sajam, dok će dnevni program upotpuniti nastupi bendova u Bike Corneru i atraktivni stunt show program.

Večernji koncertni program prvog festivalskog dana otvara Psihomodo Pop u 20 časova, nakon čega će u 22 časa nastupiti Zoster, dok je za ponoć i 30 minuta zakazan nastup benda Jelusick.

Drugog festivalskog dana, u subotu 30. maja, program počinje Dječijim moto festom, nakon kojeg slijede Moto sajam, Bike Corner i program u Stunt Areni, dok će u 17 časova ulicama Banjaluke proći veliki moto defile sa više od 5.000 učesnika.

Subotnji koncertni program otvara Rambo Amadeus u 20 časova, dok je u 21:45 planirano izvlačenje dobitnika humanitarne tombole i vatromet. Nakon toga, od 22:15 na scenu stiže Parni Valjak, dok će festival zatvoriti Familija nastupom od 00:30 časova.

"Moto Fest Banjaluka i ove godine zadržava humanitarni karakter, a sredstva prikupljena kroz humanitarnu tombolu biće usmjerena za pomoć Ognjenu Miljeviću (21), koji se bori sa rijetkim OPHN1 sindromom i teškom epilepsijom", poručili su organizatori.

