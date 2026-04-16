"Vujošević bio na Draženovoj sahrani, a došla mu samo dvojica Hrvata": U Zagrebu kritikuju svoje zbog Duleta

Hrvatski mediji pišu o tome kako su na sahrani Duška Vujoševića bila samo dvojica Hrvata iako je čuveni stručnjak uticao na karijere mnogih.

"Duško Vujošević je usred rata došao na sahranu Dražena Petrovića, a njega su ispratila dva bivša hrvatska košarkaša". To je naslov hrvatskog "Jutarnjeg lista" koji je pisao o sahrani čuvenog trenera Duška Vujoševića i svemu što je prethodilo tome na Novom groblju u Beogradu.

"Bilo bi za očekivati da mu je iz Hrvatske na oproštaj došla brojnija 'hrvatska delegacija'", navedeno je u istom tekstu zagrebačkog lista.

Pisali su tamošnji novinari o komemoraciji i sahrani, o tome da je puštena čuvena pjesma hrvatske pjevačice Gabi Novak "Pamtim samo sretne dane" koju je Vujošević najviše volei. Naglasili su da su od njega došli da se oproste Željko Obradović, Aleksandar Đorđević, Predrag Danilović, Žarko Paspalj, Predrag Mijatović, Moka Slavnić i mnogi drugi. Ali, posebno su istakli jedan detalj.

"Na sahranu proslavljenog trenera Partizana je iz Hrvatske u Beograd došao Slaven Rimac, a tu je bio i bivši hrvatski košarkaš Ivo Nakić. Zanimljivo je da je Vujošević sa svojim trenerskim kolegom proslavljenim Bogdanom Tanjevićem usred rata došao u Zagreb na sahranu Dražena Petrovića. Bilo bi za očekivati da mu je iz Hrvatske na oproštaj došla brojnija 'hrvatska delegacija'", navodi se u tekstu.

"Išao sam na sahranu čovjeka koji mi je bio drag"

O odlasku na sahranu Dražena Petrovića 1993. godine, tokom rata, je pričao i sam Duško jednom prilikom. Podsjećanja radi, čuveni hrvatski košarkaš je poginuo u saobraćajnoj nesreći.

"Boša Tanjević i ja smo kolima zajedno došli iz Trsta. Bilo je bogami problema oko ulaska u Hrvatsku, sa pasošem. Ali, kada su ljudi shvatili zbog čega se dolazi, imali su poštovanja i nije to bio problem", ispričao je Duško jednom prilikom.

Posebno ga je pogodila Draženova smrt, imao je samo riječi hvale o njemu.

"Nema gluplje smrti od smrti u saobraćajnoj nesreći. Išao sam na sahranu čovjeka koji mi je bio drag, ali prije svega Igraču sa velikim slovom 'I'. Toliko toga je uložio u svoju karijeru, a da je završi na takav način. Boi je otjelotvorenje posvećenosti koju zahtijevam od igrača, a ne postižem vrlo često. Primjer talenta koji se fantastičnim radom i posvećenošću razvio i između treninga nije rušio ono što je na treningu napravio. Umro je lijep i mlad, tako da kažem", poručio je Vujošević o Draženu.

