"To što Jokić priča, to je Dule stalno govorio": Novica pamti beskrajne treninge, jedna riječ je bila zabranjena

Legendarni Novica Veličković imao je tu čast da za mentora ima Duška Vujoševića koji je generacije mladih igrača izveo na pravi put.

Legendarni kapiten Partizana Novica Veličković govorio je o filozofiji Duška Vujoševića koju nije bilo lako prihvatiti kao "klinac". Sjeća se beskrajnih treninga preko granica bola, tima, zajedništva i discipline kao glavnog principa Duletove košarke.

Veličković je pod njegovom palicom izrastao u jednog od najboljih krilnih centara u Evropi, a Vujoševićev uticaj je išao i van okvira Partizana. Sa sjetom se sjeća kako su zazirali od njegovog pogleda i poštovali granice koje je postavljao kao u vojsci.

"Ono što Nikola Jokić stalno ponavlja - asistencija čini dvojicu srećnim. To je nama Dule stalno govorio. Ja sam sam ili je Uroš Tripković sam, onda dodam njemu on je dobar šuter. To je ekstra-pas i ti treba da budeš srećan što si dodao ekstra-pas. To je genijalnost koju nam je Dule usadio u glavu. Tim, zajedništvo… Ko ne može da se uklopi, ne prođe. Bio je vrlo strog. Disciplina… Zazirali smo. Pričam o ponašanju za stolom, u reprezentaciji, u kafiću, u klubu gdje smo smjeli do pola dva da ostanemo. Taman krene, a mi ‘ajmo (smijeh). U 15 minuta stigne informacija", rekao je Veličković u podkastu "X&O's CHAT".

Uspio je Dule toj generaciji da prenese svu ljubav i opsesiju koju je osjećao prema košarci. Umor nije postojao, a tokom beskrajnih treninga sve ostalo je bilo manje važno...

"Ta zaslepljenost košarkom je pobedila kod mene, istim putem bih išao, iako boli svaki dan. Taj osjećaj, to navijanje u tom Pioniru, naježim se. Taj naš rast… Ti sati u sali koji su preteški. Riječ ‘umor’ nije smjela da se izgovori. To je bila sramota."

Legendarni as se prisjetio unutrašnjih borbi kada tijelo posustaje, a Duletove lekcije sada prenosi mlađim naraštajima.

"Ja ne mogu više u jednom momentu. Pick-and-pop radim u punoj brzini i ne mogu više. Ne odustajem. Stalno je neka unutrašnja borba. Ne možeš da dišeš, ali radiš. To je najljepši osjećaj. Fali mi, bre. Ja obožavam taj udarac u grudi, juče sam imao trening. Igram odbranu sa djecom na treningu, na lou postu. Ne mogu drugačije da im dočaram. Svaki dan sam u patikama i na terenu. Ja demonstriram vježbu, ja radim", ispričao je Veličković.

