Večeras finale Kupa RS u rukometu: Duel dva najtrofejnija tima u dvorani Centar!

Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Rukometaši Borca m:tel i Sloge daće večeras (18.00) odgovor na pitanje ko će osvojiti trofej Kupa Republike Srpske za sezonu 2025-2026. Finalni meč igra se u banjalučkoj dvorani Centar, a direktno će ga prenositi Adriatic Sport TV.

Banjalučani su apsolutni rekorderi kuo-takmičenja i ukoliko osvoje trofej, biće to čak 17. put da su došli do kraja u ovom takmičenju. Sa druge strane, Dobojlije su za sada na sedam pehara, a ujedno su i branioci trofeja.

Borac m:tel je, naime, trofej osvajao u sezonama 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1999-00, 2000-01, 2006-07, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2017-18, 2019-20, 2021-22 i 2023-24.

Sloga je do prvog trofeja došla u sezoni 2000-01, a potom ga ponovo osvajala u takmičarskim godinama 2002-03, 2010-11, 2015-16, 2018-19, 2020-21 i 2024-25.

SVI OSVAJAČI KUPA RS U RUKOMETU

1992/93: Borac

1993/94: Borac

1994/95: nije igrano

1995/96: Borac

1996/97: Borac

1997/98: Borac

1998/99: Prijedor

1999/00: Borac

2000/01: Borac

2001/02: Sloga

2002/03: Sloga

2003/04: nije igrano

2004/05: nije igrano

2005/06: nije igrano

2006/07: Borac

2007/08: Lokomotiva (Brčko)

2008/09: Borac

2009/10: Borac

2010/11: Sloga

2011/12: Borac

2012/13: Borac

2013/14: Kozara (Kozarska Dubica)

2014/15: Prijedor

2015/16: Sloga

2016/17: Derventa

2017/18: Borac

2018/19: Sloga

2019/20: Borac

2020/21: Sloga

2021/22: Borac

2022/23: Leotar

2023/24: Borac

2024/25: Sloga

(mondo.ba, D. Šutvić)

