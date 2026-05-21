Večeras finale Kupa RS u rukometu: Duel dva najtrofejnija tima u dvorani Centar!

Finalni meč igra se u Banjaluci.
Rukometaši Borca m:tel i Sloge daće večeras (18.00) odgovor na pitanje ko će osvojiti trofej Kupa Republike Srpske za sezonu 2025-2026. Finalni meč igra se u banjalučkoj dvorani Centar, a direktno će ga prenositi Adriatic Sport TV.
Banjalučani su apsolutni rekorderi kuo-takmičenja i ukoliko osvoje trofej, biće to čak 17. put da su došli do kraja u ovom takmičenju. Sa druge strane, Dobojlije su za sada na sedam pehara, a ujedno su i branioci trofeja.
Borac m:tel je, naime, trofej osvajao u sezonama 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1999-00, 2000-01, 2006-07, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2017-18, 2019-20, 2021-22 i 2023-24.
Sloga je do prvog trofeja došla u sezoni 2000-01, a potom ga ponovo osvajala u takmičarskim godinama 2002-03, 2010-11, 2015-16, 2018-19, 2020-21 i 2024-25.
SVI OSVAJAČI KUPA RS U RUKOMETU
1992/93: Borac
1993/94: Borac
1994/95: nije igrano
1995/96: Borac
1996/97: Borac
1997/98: Borac
1998/99: Prijedor
1999/00: Borac
2000/01: Borac
2001/02: Sloga
2002/03: Sloga
2003/04: nije igrano
2004/05: nije igrano
2005/06: nije igrano
2006/07: Borac
2007/08: Lokomotiva (Brčko)
2008/09: Borac
2009/10: Borac
2010/11: Sloga
2011/12: Borac
2012/13: Borac
2013/14: Kozara (Kozarska Dubica)
2014/15: Prijedor
2015/16: Sloga
2016/17: Derventa
2017/18: Borac
2018/19: Sloga
2019/20: Borac
2020/21: Sloga
2021/22: Borac
2022/23: Leotar
2023/24: Borac
2024/25: Sloga
(mondo.ba, D. Šutvić)
