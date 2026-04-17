Poznati parovi četvrtfinala Kupa Republike Srpske za rukometaše

U Banjaluci su u petak izvučeni parovi četvrtfinala Kupa Republike Srpske u rukometu.

Rukometaši Sloge iz Doboja u četvrtfinalu Kupa Republike Srpske igraće protiv Hercegovine iz Nevesinja, dok će Leotar ugostiti Višegrad HED.

Bolji iz ovih mečeva odmjeriće snage u polufinalu. U preostala dva meča četvrtfinala igraju: Borac m: tel - Derventa i Slavija (Istočno Sarajevo) - Kozara (Kozarska Dubica).

Pobjednici iz ovih okršaja činiće drugi polufinalni par.

Ovako je odlučeno na izvlačenju parova koje je održano u petak u prostorijama Rukometnog saveza Republike Srpske, a žrijebom je rukovodio Aleksandar Vrhovac, komesar za takmičenje.

Termini odigravanja utakmica biće naknadno određeni, a pobjednički pehar brane rukometaši Sloge.

