Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Reprezentativac Hrvatske teško bolestan, ima leukemiju

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Reprezentativac Hrvatske Josip Šarac teško je bolestan i pauziraće u karijeri. Kako javljaju hrvatski mediji on ima akutnu leukemiju.

Strašna vijest je stigla iz Njemačke, gdje su mediji javili da je Josip Šarac teško bolestan. Lijevi bek rukometne reprezentacije Hrvatske je prvo rekao da ima zdravstvene probleme i da mu rukomet nije u prvom planu, a onda je "Večernji list" otkrio da ima akutnu leukemiju.

"U stalnom sam kontaktu s Josipom. On je trenutno na liječenju u Zagrebu, ima akutnu leukemiju i prima hemoterapiju. Kad se čujemo, razgovaramo o svemu, samo ne o bolesti. Dobro reaguje. Ostaje da sada svi molimo za njega, da se što prije oporavi," rekao je Krešimir Kozina, njegov bivši saigrač iz Gepingena i u razgovoru za "Večernji list".

Ovu vijest je prvi objavio njemački rukometni portal "Handball World" , ali oni nisu objavili o čemu se tačno radi. Odmah se oglasio bivši klub Josipa Šarca Gepingen koji je poslao emotivnu poruku.

"Nedavno je do nas je stigla tužna vijest. Naš bivši igrač Josip Šarac teško je bolestan, što nas je sve duboko pogodilo. O rukometu se u ovom trenutku uopšte ne može razmišljati, sada je oporavak apsolutni prioritet", poručili su iz njemačkog velikana. 

Šarac je posljednji put igrao krajem 2025. godine u duelu svog sadašnejg tima Tatabanje sa Arauom iz Švajcarske u Ligi Evrope. Ovaj je klub u martu istakao da Šarac više neće igrati. 

"Iz zdravstvenih razloga ove sezone više ne možemo računati na Josipa Šarca. Sada je najvažnije ozdravljenje", objavio je tada mađarski klub. Šarac je povremeno igrao za reprezentaciju Hrvatske, a 2020. je sa Hrvatima osvojio evropsko srebro što mu je za sada rezultat karijere. 

Ko je Josip Šarac?

Josip Šarac je iz Ljubuškog i počeo je karijeru u svom Izviđaču. Zatim je igrao za Celje tri godine pod trenerom Alemom Toskićem. Zatim je četiri godine igrao za Gepingen, a od ove sezone je dio Tatabanje. Sa Izviđačem je dva puta bio šampion BIH, sa Celjem dva puta prvak Slovenije. Sa Gepingenom je bio treći u Ligi Evrope.

Pročitajte i ovo:

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC