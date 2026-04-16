logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Golman Pari Sen Žermena dolazi u Partizan

Nebojša Šatara
0

Nakon velikog broja pojačanja u Partizan bi trebalo da stigne možda i najzvučnije. Golman Pari Sen Žermena Janik Grin.

janik grin stize u partizan

Ne prestaju da dolaze spektakularne vijesti vezane za RK Partizan. Nakon što su potvrđeni dolasci velikih imena u vidu prvo trenera Raula Gonzalesa, a nekolicine velikih igrača, sada se pojavila vijest da bi tim mogao na mjestu golmana da pojača i Janik Grin

Golman Pari Sen Žermena sada ima 37 godina i završava svoju epopeju u PSŽ-u. Ove godine mu je mladi Mikel Levkvist uzeo mjesto u timu iako se govorilo o povratku u Dansku sada se pojavila opcija da potpiše za Partizan. 

Ko je Janik Grin

Golman visok 195 centimetara počeo je u Danskoj, igrao je tamo za Olborg, pa Bjeringbro Silkeborg, a onda je prešao u Magdeburg. Tu je postao legenda, igrao je osam godina u Njemačkoj i osvojio je veliki broj trofeja prije prelaska 2022. godine u PSŽ. Za selekciju Danske je igrao 145 puta, a osvojio je jedno olimpijsko zlato, dva svjetska zlata, jedno svjetsko srebro i evropsko srebro i bronzu.

Ko je još došao u Partizan? 

Sve je krenulo sa dolaskom Ilije Abutovića koji se poslije decenije vratio među crno-bijele. Zatim su redom dolazili Migel Sančez Migaljon iz Benfike, Vladislav Kuleš iz Melsungena kao i stameni pivot Tobijas Vagner. Došli su i Miloš Kos iz Eglangena, a očekuju se i pojačanja iz Metaloplastike Brana Mirković i Milija Papović. Znamo da se Rumuni Liviju Kaba i Gabrijel Ilije vraćaju u Konstancu, Nikola Zelčević ide u Ohrid, a Veljko Popović u Mađarsku.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:13
Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet RK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC