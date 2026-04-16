Golman Pari Sen Žermena dolazi u Partizan

Nakon velikog broja pojačanja u Partizan bi trebalo da stigne možda i najzvučnije. Golman Pari Sen Žermena Janik Grin.
Ne prestaju da dolaze spektakularne vijesti vezane za RK Partizan. Nakon što su potvrđeni dolasci velikih imena u vidu prvo trenera Raula Gonzalesa, a nekolicine velikih igrača, sada se pojavila vijest da bi tim mogao na mjestu golmana da pojača i Janik Grin.
Golman Pari Sen Žermena sada ima 37 godina i završava svoju epopeju u PSŽ-u. Ove godine mu je mladi Mikel Levkvist uzeo mjesto u timu iako se govorilo o povratku u Dansku sada se pojavila opcija da potpiše za Partizan.
Ko je Janik Grin
Golman visok 195 centimetara počeo je u Danskoj, igrao je tamo za Olborg, pa Bjeringbro Silkeborg, a onda je prešao u Magdeburg. Tu je postao legenda, igrao je osam godina u Njemačkoj i osvojio je veliki broj trofeja prije prelaska 2022. godine u PSŽ. Za selekciju Danske je igrao 145 puta, a osvojio je jedno olimpijsko zlato, dva svjetska zlata, jedno svjetsko srebro i evropsko srebro i bronzu.
Ko je još došao u Partizan?
Sve je krenulo sa dolaskom Ilije Abutovića koji se poslije decenije vratio među crno-bijele. Zatim su redom dolazili Migel Sančez Migaljon iz Benfike, Vladislav Kuleš iz Melsungena kao i stameni pivot Tobijas Vagner. Došli su i Miloš Kos iz Eglangena, a očekuju se i pojačanja iz Metaloplastike Brana Mirković i Milija Papović. Znamo da se Rumuni Liviju Kaba i Gabrijel Ilije vraćaju u Konstancu, Nikola Zelčević ide u Ohrid, a Veljko Popović u Mađarsku.
