logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan doveo "kapitalca" iz Bundeslige: Lijevi bek stigao za evropski uspjeh crno-bijelih

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Veliko pojačanje Partizana za narednu sezonu je bjeloruski lijevi bek Vladislav Kuleš.

Vladislav Kuleš novi rukometaš Partizana

Rukometni klub Partizan je nastavio sa pojačanjima za novu sezonu. Ovoga puta stigao je lijevi bek iz Bundeslige, a radi se o bjeloruskom igraču Vladislavu Kulešu (30) koji je potpisao dvogodišnji ugovor. Bjelorus ima iskustvo koje bi moglo da bude od presudnog značaja za ostvarivanje Partizanovih ambicija u narednoj sezoni.

Nakon dominacije u srpskom rukometu Partizan je na mjesto trenera angažovao aktuelnog selektora Srbije Raula Gonzalesa, a zatim su počela da stižu kapitalna pojačanja koja obećavaju iskorak i na međunarodnoj sceni. Ostaje još samo da se ekipa "uklopi", uloge podijele, a igrači na terenu "kliknu" prije nego što Partizan uradi nešto veliko.

Vladislav Kuleš igra na poziciji lijevog beka, a dolazi iz nemačkog Melsungena, dok je prethodno igrao za Hanover i Kjelce. Matični klub mu je SKA Minsk u rodnoj Bjelorusiji. Za reprezentaciju je odigrao 92 utakmice, a posljednje četiri godine je proveo u Bundesligi.

Prije njega već su predstavljeni Ilija Abutović (Pelister), Miloš Kos (Erlangen), Brana Mirković (Metaloplastika), Tobijas Vagner (Limož), Migel Sančez Migaljon (Benfika) i Joav Lumbroso (Dinamo Bukurešt).

Ugovore za narednu sezonu imaju još i golman Andrej Trnavac, lijevi bek Simo Šijan, pivotmen Petar Ivanić i desno krilo Lazar Anđelković, dok su saradnju sa Partizanom nedavno produžili kapiten Mladen Šotić i pivotmen Ivan Mićić. Mjesta u timu zagarantovana su i za bekove Nikolu Crnoglavca i ruskog internacionalca Sergeja Ivanova.

Tagovi

RK Partizan Rukomet transferi Vladislav Kuleš

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC