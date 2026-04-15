Partizan doveo "kapitalca" iz Bundeslige: Lijevi bek stigao za evropski uspjeh crno-bijelih

Veliko pojačanje Partizana za narednu sezonu je bjeloruski lijevi bek Vladislav Kuleš.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Jan Rollinger / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukometni klub Partizan je nastavio sa pojačanjima za novu sezonu. Ovoga puta stigao je lijevi bek iz Bundeslige, a radi se o bjeloruskom igraču Vladislavu Kulešu (30) koji je potpisao dvogodišnji ugovor. Bjelorus ima iskustvo koje bi moglo da bude od presudnog značaja za ostvarivanje Partizanovih ambicija u narednoj sezoni.

Nakon dominacije u srpskom rukometu Partizan je na mjesto trenera angažovao aktuelnog selektora Srbije Raula Gonzalesa, a zatim su počela da stižu kapitalna pojačanja koja obećavaju iskorak i na međunarodnoj sceni. Ostaje još samo da se ekipa "uklopi", uloge podijele, a igrači na terenu "kliknu" prije nego što Partizan uradi nešto veliko.

Vladislav Kuleš igra na poziciji lijevog beka, a dolazi iz nemačkog Melsungena, dok je prethodno igrao za Hanover i Kjelce. Matični klub mu je SKA Minsk u rodnoj Bjelorusiji. Za reprezentaciju je odigrao 92 utakmice, a posljednje četiri godine je proveo u Bundesligi.

Vladislav Kuleš je novi rukometaš Partizan AdmiralBet-a! ⚫⚪



Beloruski levi bek, koji će do kraja tekuće sezone nastupati za Melsungen, potpisao je ugovor na dve godine.



— RK Partizan AdmiralBet (@PartizanRK)April 15, 2026

Prije njega već su predstavljeni Ilija Abutović (Pelister), Miloš Kos (Erlangen), Brana Mirković (Metaloplastika), Tobijas Vagner (Limož), Migel Sančez Migaljon (Benfika) i Joav Lumbroso (Dinamo Bukurešt).

Ugovore za narednu sezonu imaju još i golman Andrej Trnavac, lijevi bek Simo Šijan, pivotmen Petar Ivanić i desno krilo Lazar Anđelković, dok su saradnju sa Partizanom nedavno produžili kapiten Mladen Šotić i pivotmen Ivan Mićić. Mjesta u timu zagarantovana su i za bekove Nikolu Crnoglavca i ruskog internacionalca Sergeja Ivanova.

