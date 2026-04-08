Miloš Kos potpisao za Partizan!

RK Partizan pojačao se ozbiljno tokom predstojećeg ljeta i spreman je na najviše ambicije u Evropi.

RK Partizan s velikim ambicijama ide u narednu sezonu i već sada se može pričati o drim-timu koji se pravi na Banjici. Sve je počelo dolaskom selektora Srbije Raula Gonzalesa, a sa njim je Partizan sada promovisao i trio ozbiljnih pojačanja koja već sada govore o evropskim ambicijama.

Stigli su već Ilija Abutović i Tobijas Vagner, a sa njima dolazi i srpski reprezentativac Miloš Kos. Partizan je zvanično objavio da je sa njim potpisao na dvije godine i stiže iz redova njemačkog bundesligaša Erlangena.

"Odlučio sam se da Partizan bude moj sljedeći korak u karijeri zbog novog projekta koji pravi, kao i zbog selektora Raula Gonzalesa koji će od sljedeće sezone voditi tim. Svidjela mi se ideja kluba, pogled u budućnost i zaista sam želio da budem dio toga", rekao je Miloš Kos.

"Mislim da je pravi trenutak za takav korak, radujem se dolasku i jedva čekam da zaigram pred našim navijačima. Daću sve od sebe da ih obradujemo i predstavljamo klub u što boljem svjetlu. Želimo da grabimo dalje ka novim titulama, uspjesima i pobjedama u Evropi", naglasio je Kos koji je u seniorskoj karijeri nastupao još za Izviđač iz Ljubuškog i Zagreb, dok je u dresu "orlova" debitovao još 2022. godine.

Sa juniorskom reprezentacijom Srbije ima osvojenu bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu 2022, a godinu dana kasnije ista generacija osvojila je četvrto mjesto na Svjetskom prvenstvu.

